Flamengo joga pela classificação na Libertadores contra o San Lorenzo na Argentina; ouça ao vivo

Esta quarta-feira será decisiva para os times do grupo 4 da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai até a Argentina para encarar o San Lorenzo precisando apenas de um empate para não depender de outros resultados. A bola corre no estádio Nuevo Gasômetro, às 21h45.

O rubro-negro se classifica até com uma derrota em Buenos Aires, desde que o Atlético/PR não vença o Universidad Católica, em Santiago, no Chile. Para o jogo desta noite, o técnico Zé Ricardo tem o desfalque do lateral Pará, suspenso. Rodinei está confirmado na posição.

A dúvida do treinador fica em relação ao meio campo. Zé Ricardo pode usar um esquema com três volantes. Neste caso, jogam Márcio Araújo, William Arão e Rômulo. O técnico também pode utilizar dois volantes. Neste caso, Trauco deve ser deslocado para o meio e Renê entra na lateral esquerda. O Flamengo deve entrar em campo com Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, William Arão e Rômulo (Renê); Berrío, Everton e Guerrero.

No San Lorenzo, a mudança mais importante está no gol. Navarro entra no lugar de Torrico. A única dúvida está no ataque. Merlini e Botta brigam por uma vaga. O San Lorenzo deve começar o jogo com: Navarro; Diaz, Angeleri, Caruzzo e Rojas; Mussis, Ortigoza e Belluschi; Ceruti, Merlini (Botta) e Blandi. Apita o jogo Enrique Cáceres (PAR), auxiliado por Eduardo Cardozo (PAR) e Juan Zorrilla (PAR). A Rádio Nacional transmite San Lorenzo e flamengo a partir das 21h.

