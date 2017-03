Flamengo inscreve Conca e Cirino e deixa Adryan fora da Libertadores

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a lista com os 30 jogadores inscritos na Copa Libertadores e surpreendeu ao relacionar o atacante Marcelo Cirino, que só jogou uma partida em 2017 e negocia para reforçar o Internacional. No sábado, o vice de futebol do clube gaúcho, Roberto Melo disse que estava "esperançoso" com a negociação e que esperava um desfecho até terça-feira.

Além de Cirino, outra novidade é a presença do meia Ederson, que está sem jogar desde julho do ano passado, quando sofreu lesão no joelho. Dario Conca, outro que se recupera de lesão no joelho, também foi inscrito. A primeira fase da Libertadores, afinal, vai até o final de maio e a expectativa é que os dois voltem antes disso.

Como a Libertadores exige numeração de 1 a 30, o meia Diego, que usa a camisa 35 do Flamengo, foi inscrito com a 10. Conca vai usar a 19, a mesma com a qual foi apresentado.

O goleiro César, que voltou de empréstimo à Ferroviária, é um dos três goleiros inscritos, junto com Alex Muralha e Thiago. Titular, Muralha vai usar a camisa 1 - ele normalmente joga com a 38.

Entre as ausências, chama atenção à do meia-atacante Adryan, que chegou a fazer três jogos como titular neste início de temporada. Dentre os jogadores que compõem o elenco do Flamengo, também não foram inscritos o jovem goleiro Gabriel Batista, de 18 anos, e os atacantes Cafu e Thiago Santos. O primeiro voltou de empréstimo para um clube da Índia, enquanto o segundo sofreu grave lesão na pré-temporada e só volta no segundo semestre.

O Flamengo - como os demais clubes - só poderá fazer três alterações na lista de inscritos antes das oitavas de final. Depois, quem chegar até a semifinal pode fazer mais três substituições.

Confira a lista de inscritos pelo Flamengo e a numeração dos jogadores:

1 - Alex Muralha

2 - Rodinei

3 - Rafael Vaz

4 - Juan

5 - Willian Arão

6 - Renê

7 - Ederson

8 - Márcio Araújo

9 - Guerrero

10 - Diego

11 - Mancuello

12 - Thiago

13 - Trauco

14 - Ronaldo

15 - Rever

16 - Lucas Paquetá

17 - Gabriel

18 - Leandro Damião

19 - Conca

20 - Felipe Vizeu

21 - Pará

22 - Everton

23 - Léo Duarte

24 - César

25 - Donatti

26 - Cuellar

27 - Rômulo

28 - Berrío

29 - Marcelo Cirino

30 - Matheus Sávio

