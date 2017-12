Flamengo ganha e se garante na Libertadores, mas Vitória escapa do rebaixamento

Vitória e Flamengo precisavam ganhar neste domingo para confirmarem os seus objetivos na 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. E, de maneira emocionante, com um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, o time carioca assegurou o triunfo de virada por 2 a 1, no estádio Barradão, em Salvador, e se garantiu na fase de grupo da Copa Libertadores, independentemente do resultado da final da Copa Sul-Americana.

Já o clube baiano, apesar da decepcionante derrota, escapou por um milagre do rebaixamento: nos segundos seguintes à marcação do pênalti, que poderia significar a queda, a Chapecoense marcou o gol da virada sobre o Coritiba, por 2 a 1, e assegurou o Vitória na primeira divisão nacional.

Com os resultados, o Flamengo encerrou o Brasileirão na sexta colocação, com 56 pontos. Já o Vitória foi o 16.º com 43, os mesmos do rebaixado Coritiba - o time baiano escapou pelo saldo melhor (-8 a -9).

Embora o foco do Flamengo estivesse voltado à primeira final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Independiente, na Argentina, o técnico colombiano Reinaldo Rueda buscava neste domingo a classificação à Libertadores pela competição nacional.

Escalou, assim, força máxima e incluiu até mesmo o centroavante Felipe Vizeu, liberado após receber um efeito suspensivo do STJD. A principal novidade era a presença de Léo Duarte na desfalcada zaga. E, no gol, César tentava confirmar o bom momento depois da boa atuação na semifinal da Sul-Americana.

Mas foi o Vitória quem iniciou melhor. Precisando ganhar para não depender de outros resultados, a equipe do técnico Vagner Mancini tocava a bola sem pressa e controlava o ritmo do jogo. Parecia não sentir os inúmeros desfalques - Wallace, Geferson e Tréllez, suspensos, e David, lesionado - que levaram o treinador a escalar atletas menos utilizados como Thallyson, Carlos Eduardo e Danilinho.

A equipe baiana, contudo, tinha dificuldades para criar. Pressionava sem objetividade e via a sua notória incapacidade de se impor em casa atrapalhar novamente. E, assim, mesmo sem brilho, o Flamengo quase abriu o placar aos 15 minutos, quando Trauco cruzou rasteiro e Felipe Vizeu desviou para fora.

Se o atacante errava, César se destacava novamente. Na primeira boa chegada do Vitória, aos 19 minutos, Patric recebeu de Kieza quase na pequena área e finalizou rasteiro, cruzado, para excelente defesa do goleiro. Já Felipe Vizeu teve chance de se redimir pouco depois ao receber de Éverton Ribeiro e invadir a área sem marcação. Mas, novamente, errou o alvo.

As chances desperdiçadas fariam muita falta ao Flamengo. Aos 39 minutos, após Rafael Vaz afastar mal, Carlos Eduardo recebeu dentro da área, ajeitou para a esquerda e bateu no canto, colocado, sem chance para César. Ex-jogador do time carioca e principal aposta de Vagner Mancini para o duelo, o meia-atacante chorou após o gol.

Em desvantagem, dependendo de outros resultados para se classificar à Libertadores, o Flamengo pouco mudou sua postura no segundo tempo. Lucas Paquetá quase não aparecia, Éverton Ribeiro carecia de efetividade e a armação do time não funcionava. Um chute da intermediária de Diego foi a única chegada da equipe nos 25 primeiros minutos.

Quando parecia que o Vitória ganharia com certa tranquilidade, o Flamengo chegou ao empate: Vinicius Junior, que entrara no lugar de Lucas Paquetá, fez boa jogada e cruzou rasteiro para William Arão, com calma, ajeitar para Rafael Vaz. Dentro da área e contando com o desvio na zaga, o zagueiro chutou e acertou o ângulo.

O Vitória até ameaçou pressionar após sofrer o gol aos 29 minutos e desperdiçou duas boas oportunidades. Ainda assim, assegurava a sua permanência até os 49, quando Diego bateu falta, Uillian Correia desviou com a mão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o meia bateu com tranquilidade e garantiu o Flamengo na Libertadores. E, no mesmo instante, a Chapecoense fez o segundo gol, virou sobre o Coritiba, rebaixou o adversário e milagrosamente assegurou a permanência do time baiano.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 2 FLAMENGO

VITÓRIA - Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Thallyson; José Welison, Uillian Correia, Yago (Neilton), Carlos Eduardo (André Lima) e Danilinho; Kieza (Caíque Sá). Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO - César; Pará, Léo Duarte, Rafael Vaz e Trauco; Cuellar (Geuvânio), William Arão, Éverton Ribeiro, Diego e Lucas Paquetá (Vinicius Junior); Felipe Vizeu (Lincoln). Técnico: Reinaldo Rueda.

GOLS - Carlos Eduardo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Rafael Vaz, aos 29, e Diego (pênalti), aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Lima e Uillian Correia (Vitória); Diego e Lincoln (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Caíque Sá (Vitória).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA - R$ 444.964,00.

PÚBLICO - 29.008 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).