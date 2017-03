Flamengo fecha treino e Zé Ricardo faz mistério para o clássico

Com uma série de possibilidades para armar o time titular do Flamengo, o técnico Zé Ricardo fechou o treino coletivo deste sábado e não deu pistas da escalação para o clássico de domingo, contra o Vasco, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

As dúvidas ocorrem, sobretudo, devido à série de desfalques no Flamengo. Rômulo, com um desgaste na panturrilha direita, e Gabriel, com dores na coxa, foram vetados para o duelo. O mesmo ocorre com Conca e Ederson, que já estão trabalhando com bola, mas não têm previsão de retorno.

Há, ainda, os desfalques do lateral-esquerdo Trauco, do meia Diego e do atacante Guerrero, convocados para compromissos de suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Assim, para o clássico, há uma série de dúvidas. Felipe Vizeu tem atuado no lugar de Guerrero, mas Leandro Damião pode ganhar uma chance. Zé Ricardo indicou, inclusive, que pode escalar os dois juntos, deslocando Mancuello para a armação. Outra opção com o argentino atuando recuado seria começar com Berrío.

A única certeza confirmada pelo treinador é a de que Márcio Araújo seguirá no meio-campo, atuando no lugar de Rômulo, e Renê será o substituto de Trauco. O Flamengo já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca, devido ao seu desempenho na classificação geral.

Veja Também

Comentários