Flamengo e Internacional goleiam e definem duelos da 3ª fase da Copa São Paulo

Flamengo e Internacional encerraram a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quarta-feira, confirmando o favoritismo. O time carioca passou com tranquilidade pelo Nacional-SP por 6 a 0, em São Caetano Sul (SP), enquanto que a equipe gaúcha também fez 6 a 0 no Taboão da Serra-SP, em São José dos Campos (SP). Ambos confirmaram as suas respectivas vagas na terceira fase.

O Internacional terá pela frente o Ceará, que venceu o Mogi Mirim-SP por 2 a 1. O Flamengo enfrentará o São Caetano. O time do ABC paulista derrotou o Goiás pelo mesmo placar.

Quem também avançou foi o Juventus. O tradicional time da Mooca venceu pelo placar de 1 a 0 o Grêmio Osasco, em um duelo paulista. Na próxima fase, terá o Fluminense como adversário. A equipe carioca classificou-se ao derrotar o Figueirense por 4 a 2.

Trinta clubes seguem vivos na briga pelo título. Destaque para o multicampeão Corinthians, dono da melhor campanha até agora. O time paulista goleou o Manthiqueira-SP por 5 a 1, em Taubaté (SP), e aparece novamente como grande favorito ao título. Seu próximo adversário será o Coritiba.

Confira os confrontos da 3.ª fase da Copa São Paulo:

Mirassol-SP x Náutico-PE

Botafogo-RJ x Novorizontino-SP

Ponte Preta-SP x Paraná-PR

Sport-PE x Batatais-SP

São Carlos-SP x Vasco-RJ

Paulista-SP x Red Bull Brasil-SP

Chapecoense-SC x Capivariano-SP

Primavera-SP x Ituano-SP

Corinthians-SP x Coritiba-PR

Ceará-CE x Internacional-RS

Cruzeiro-MG x Bragantino-SP

Flamengo-RJ x São Caetano-SP

Santos-SP x Avaí-SC

Juventus-SP x Fluminense-RJ

Juventude-RS x Água Santa-SP

