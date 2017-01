Flamengo bate São Caetano e pega Cruzeiro nas oitavas de final da Copa São Paulo

O Flamengo é o último clube classificado às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, o time carioca venceu o São Caetano por 3 a 0, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Jean Lucas, Dener e Jardel marcaram os gols rubro-negros.

Nas oitavas de final, o Flamengo terá pela frente o Cruzeiro, que mais cedo eliminou o Bragantino ao vencer por 3 a 0, em São Bernardo do Campo (SP).

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Flamengo teve a iniciativa e logo aos nove minutos abriu o placar. Jean Lucas aproveitou sobra na entrada da área e chutou no canto direito do goleiro Wagner, surpreendido com a finalização e que nada pôde fazer.

Para a etapa final, o time carioca voltou disposto a marcar o segundo e selar a classificação. Pressionou o São Caetano e não demorou a chegar ao segundo gol. Aos 12 minutos, Vinícius Junior cobrou escanteio e o zagueiro Dener testou firme para as redes.

O São Caetano ainda tentou descontar e buscar o empate, mas a defesa flamenguista se segurou bem. Nos acréscimos, Jardel ampliou, aos 48 minutos: 3 a 0. O time paulista perdeu a invencibilidade e sua vaga na outra fase.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo:

Chapecoense-SC x Ituano-SP

Ponte Preta-SP x Batatais-SP

São Carlos-SP x Paulista-SP

Mirassol-SP x Botafogo-RJ

Juventude-RS x Bragantino-SP

Avaí-SC x Juventus-SP

Corinthians-SP x Internacional-RS

Cruzeiro-MG x Flamengo-RJ

