Flamengo aproveita domingo para preparar time que jogará final da Copa do Brasil

O Flamengo utilizou a manhã deste domingo para intensificar a preparação com vistas à final da Copa do Brasil, que terá a primeira partida disputada na próxima quinta-feira - feriado da Independência do Brasil -, às 21h45, contra o Cruzeiro, no estádio do Maracanã, no Rio.

O elenco rubro-negro carioca iniciou as atividades com exercícios físicos na academia de musculação do CT Ninho do Urubu, no Rio. Depois, os jogadores foram para o gramado, onde foram orientados pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda em trabalhos técnicos e táticos.

O treinador ainda tem algumas dúvidas para montar a equipe que enfrentará o time celeste. E as incertezas começam pelo gol: Alex Muralha ou Thiago? O primeiro voltou ao time titular na eliminação - nos pênaltis - diante do Paraná nas quartas de final da Copa da Primeira Liga e falhou no gol de empate no tempo regulamentar.

O goleiro tem sido alvo de críticas de parte da torcida flamenguista e ainda teve o nome envolvido em uma polêmica na semana passada, quando o jornal Extra, do Rio, publicou um editorial no qual comunicava que só voltaria a utilizar o apelido Muralha quando o jogador fizesse por merecê-lo. O episódio causou grande constrangimento no clube, mas o atleta foi apoiado pelos companheiros, comissão técnica e diretoria.

Desta forma, é possível que Reinaldo Rueda - sem Diego Alves, que não pôde ser inscrito no torneio - opte por Thiago, que havia ganho a posição de Alex Muralha no Campeonato Brasileiro, mas voltou ao banco de reservas nas partidas contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Reinaldo Rueda também terá que escolher o substituto do atacante peruano Paolo Guerrero, suspenso na semifinal contra o Botafogo. Felipe Vizeu deixou o jogo contra o Paranã contundido e é dúvida. O volante Cuellar, que retornará da seleção colombiana na véspera da final, ainda é dúvida.

Na lateral esquerda, o treinador ainda espera poder contar com Renê, que está afastado do time desde a vitória sobre o Atlético Goianiense, pelo Brasileirão, quando sofreu uma entorse no tornozelo direito. O jogador fez trabalhos físicos neste domingo na academia. O peruano Trauco está com a seleção de seu país.

