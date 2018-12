Flamengo anuncia Paulo Pelaipe como novo gerente de futebol

A diretoria do Flamengo vive um processo de reconstrução com o fim da passagem de Eduardo Bandeira de Mello e o início da gestão de Rodolfo Landim na presidência do clube. Nesta quarta-feira, o rubro-negro anunciou a contratação de um velho conhecido para o cargo de gerente de futebol: Paulo Pelaipe.

O comunicado foi feito pela Chapa Roxa, da qual Landim fez parte nas eleições presidenciais do último mês de novembro, nas redes sociais. Pelaipe já passou pelo clube carioca entre 2013 e 2014, e retorna após trabalhar no Criciúma, no Vasco e no Coritiba.

Sem faturar nenhum título pelos últimos três clubes, por onde passou entre 2016 e 2018, ele esteve nas conquistas da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014 pelo Flamengo. O dirigente trabalhará ao lado de Marcos Braz, escolhido como vice de futebol por Landim.

A Chapa Roxa chegou a sondar o ex-lateral Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, para a função nas últimas semanas. Aposentado no clube paulista em 2013, ele foi revelado para o futebol pelo time rubro-negro e iniciou a carreira fora do campo como coordenador técnico no clube alvinegro, tornando-se gerente em 2016.