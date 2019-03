Flamengo anuncia patrocinador master e projeta arrecadação anual de R$ 30 milhões

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira que finalizou as negociações para tornar o Banco BS2 o seu novo patrocinador master. O clube informou que o contrato só vai entrar em vigor após análise e aprovação do Conselho Deliberativo, o que ocorrerá nos próximos dias, mas já adiantou que deverá assinar compromisso que valerá até dezembro de 2020.

"O patrocínio incluirá o Flamengo no promissor mundo digital dos bancos, seguindo a tendência mundial", informou o clube ao anunciar o acordo, por meio de nota publicada em seu site oficial, na qual em seguida ressaltou que "estima, de forma conservadora, uma arrecadação anual superior a R$ 30 milhões" por meio desta parceria.

"Este valor ultrapassa em 20% o contrato que o clube tinha com a Caixa Econômica Federal, que, com a mudança de governo, resolveu cancelar todos os contratos que mantinha com clubes de futebol do país. Como o acordo pressupõe o pagamento de um valor fixo, acrescido da participação do clube na venda de produtos do BS2, o Flamengo acredita que a força de sua torcida poderá fazer com que esta parceria seja ainda mais positiva, trazendo retorno maior tanto para o clube quanto para o patrocinador", disse a direção flamenguista.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, comemorou o acerto com o Banco BS2 em meio a um momento conturbado da história do clube. Na última quinta-feira, o dirigente prestou depoimento no 42.º DP, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, onde foi ouvido pelos policiais durante cerca de duas horas para o inquérito que investiga a morte de 10 garotos das categorias de base flamenguista em um incêndio no CT Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro.

"Desenvolvemos esse modelo de contrato com o BS2 porque, além de conhecer a seriedade e a qualidade do serviços do banco, sabemos a força da nação rubro-negra. Tenho certeza de que a nossa torcida vai abraçar esta parceria", afirmou Landim.

Gabriel Pentagna Guimarães, diretor presidente do Banco BS2, também celebrou o compromisso firmado com o clube carioca, que dará maior visibilidade à instituição financeira. "Estamos muito felizes com a oportunidade de unir as nossas marcas na grande paixão dos brasileiros, o futebol. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, com mais de 40 milhões de torcedores apaixonados em todo o País. Nossa expectativa é que essa parceria seja um sucesso para o clube, para o Banco BS2, e que traga muitas alegrias para o torcedor rubro negro", projetou.