Fla tem gol mal anulado, empata e perde chance de já ir à semifinal do Carioca

Sem o capricho necessário nas finalizações, os reservas do Flamengo empataram sem gols com o Volta Redonda neste sábado, no Maracanã, e perderam a chance de voltar à liderança do Grupo C do Taça Rio, e garantir antecipadamente a vaga às semifinais do Campeonato Carioca, levando em conta a pontuação geral.

O empate, o segundo seguido no torneio, deixa o Flamengo com sete pontos, na segunda posição da chave, atrás do Bangu, que tem nove. O Volta Redonda também é o vice-líder de seu grupo, o B. Tem seis pontos, quatro a menos que o Fluminense, o primeiro colocado da chave.

Longe do entrosamento ideal, a escalação mista do time rubro-negro, liderada por Arrascaeta e repleta de jovens, não foi capaz de balançar as redes do adversário, que se mostrou equilibrado em campo e não se intimidou com o Flamengo no Maracanã.

O resultado poderia ser outro caso o gol de Hugo Moura nos acréscimos não tivesse sido mal anulado. Em posição legal, o meio-campista, improvisado por Abel Braga na zaga, aproveitou rebote de chute de Diego e mandou para as rede. A arbitragem, porém, viu impedimento e o lance foi anulado.

O JOGO - Com vários jogadores poupados, e outros fora por lesão ou suspensão, o time rubro-negro teve Arrascaeta na articulação e os Thuler e Hugo Moura na zaga e Vitor Gabriel e Lucas Silva no ataque. A equipe de Abel Braga criou, teve mais posse de bola, o dobro de finalizações, mas não foi tão incisiva a ponto de vencer.

No primeiro tempo, Vitor Gabriel, Uribe, este mais de uma vez, Arrascaeta e Lucas Silva tiveram chances de marcar, mas falharam. O Volta Redonda respondeu com o centroavante João Carlos em cabeceio que passou perto do gol do goleiro Gabriel.

No segundo tempo, com Diego em campo, a pressão flamenguista foi muito mais intensa, mas sem o capricho necessário, não houve o resultado almejado. Trauco bateu falta defendida pelo goleiro Douglas Borges, Ronaldo levou perigo em arremate de fora da área, Uribe acertou o travessão e Arrascaeta obrigou Douglas a fazer ótima defesa em chute colocado.

No fim da partida, o Flamengo até marcou, mas o lance foi anulado. Hugo Moura, em posição legal, concluiu para o gol depois de o goleiro dar rebote no chute de Diego. De forma equivocada, a arbitragem assinalou o impedimento e frustrou os comandados de Abel na tentativa de se garantirem antecipadamente na semifinal do Carioca.

Na próxima rodada da Taça Rio, o Flamengo encara o Madureira, na terça-feira, às 20h30, no Maracanã. Na quinta, às 19h30, o Volta Redonda visita a Cabofriense.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 X 0 VOLTA REDONDA

FLAMENGO - Gabriel Batista; Rodinei, Thuler, Hugo Moura e Trauco; Piris da Motta, Ronaldo (Renê) e Arrascaeta; Lucas Silva (Diego), Vitor Gabriel (Kleber) e Uribe. Técnico: Abel Braga.

VOLTA REDONDA - Douglas Borges; Luis Gustavo, Allan, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Bileu (Gelson) e Marcelo; Wandinho (Fernandinho), Douglas Lima (Alyson) e João Carlos. Técnico: Toninho Andrade.

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Correa Maia.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura (Flamengo); Gelson (Volta Redonda)

RENDA - R$ 607.564,00

PÚBLICO - 25.342 pagantes (26.603 no total).

LOCAL - Maracanã, no Rio.