Firmino faz dois, mas Liverpool perde em casa para o lanterna Swansea City

Acreditando que ainda pode brigar pelo título inglês, o Liverpool deu vexame neste sábado. Na abertura da 22.ª rodada, a equipe do técnico Jürgen Klopp foi derrotada em casa pelo lanterna Swansea City por 3 a 2. Roberto Firmino até fez a parte dele, marcando dois gols quando o Liverpool perdia por 2 a 0, mas não foi o suficiente.

Todos os cinco gols do jogo saíram na segunda etapa, em um intervalo de apenas 26 minutos. Llorente fez os dois primeiros, para a equipe do País de Gales, ambos após bolas levantadas na área.

No primeiro, aos 3 minutos, ele não conseguiu dominar na primeira área, Routledge também não, mas o volante acabou ajeitando para que Llorente batesse para o gol. No segundo, quatro minutos depois, Tommy Carroll cruzou praticamente da lateral esquerda e colocou na cabeça do espanhol, que subiu bem no meio da zaga.

Firmino não vendeu barato a derrota. Ele minutos aos 10 minutos, de cabeça. Depois, em mais uma jogada pelo alto, dominou no peito no meio de dois zagueiros, esperou a bola quicar no chão e girou batendo bonito, no cantinho direito.

O herói do jogo, porém, foi o islandês Sigursson, ex-jogador do Liverpool. Aos 29, ele aproveitou um corte errado do esloveno Klavan e fez o terceiro do Swansea, dono de um dos piores ataques e da pior defesa do torneio.

A vitória serviu para o time galês sair da lanterna para a 17.ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Tem 18 pontos, contra 16 de Crystal Palace e Hull City. O Sunderland é o novo lanterna, com 15.

Já o Liverpool, que não perdia em casa pelo Campeonato Inglês desde 17 de janeiro do ano passado, fica estacionado nos 45 pontos, em terceiro. A liderança é do Chelsea, com 52, seguido do Tottenham, que também tem 45. O Arsenal, com 44, pode ultrapassar o Liverpool se vencer o Burnley, em casa, no domingo.

