Firmino é multado e proibido de dirigir por um ano após ser pego embriagado

O atacante Roberto Firmino foi multado em 20 mil libras (aproximadamente R$ 79 mil) e proibido de dirigir por um ano pela Justiça inglesa, nesta quarta-feira, em um tribunal da cidade de Liverpool, após se declarar culpado da acusação de dirigir embriagado.

Ao ser parado pela polícia na véspera do Natal, quando dirigia seu carro em Liverpool, Firmino foi detido. "Me desculpo, sem reservas, com o clube, o técnico, meus companheiros e os torcedores por me colocar nessa situação", disse o atacante brasileiro.

O Liverpool explicou através de um comunicado oficial que multou o atacante, sem dar maiores detalhes. O clube destacou que a punição da Justiça poderá ser reduzida caso Firmino faça um curso e garantiu ter alertado o jogador sobre suas responsabilidades e ações no futuro.

"A natureza dessa ação permanecerá privada, não afeta sua disponibilidade para as partidas", afirmou o Liverpool. "O clube considera que este é um incidente isolado, e um raro lapso de julgamento e profissionalismo", acrescentou o clube inglês.

Firmino está no Liverpool desde 2015, quando foi adquirido junto ao alemão Hoffenheim. Ele é presença constante na seleção brasileira e já disputou 28 partidas pelo clube inglês nesta temporada, com nove gols marcados.

Veja Também

Comentários