Final do Futsal feminino tem hexa campeão nos Jogos Escolares 2018 

As equipes da Escola Raul Sans de Matos foram os campeões na categoria A (14 a 16 anos). O time feminino conquistou o hexa e o time masculino foi bicampeão nas partidas de ontem (10), no ginásio da Uniderp Agrárias. Na 33ª edição dos Jogos Escolares, a última modalidade será o handebol, que definirá os campeões nesta terça (11) e quarta-feira (12).

O técnico do time feminino, Edval Simões Costa, da Escola Raul Sans de Matos, comentou que com o título de campeão eles irão buscar a 5ª vitória nos jogos estaduais. “A expectativa era boa e esperávamos um placar mais acirrado, fomos conquistando nosso lugar e hoje somos campeões pela 6ª vez nos Jogos Escolares. Agora vamos buscar o penta nos Jogos Estaduais, o que nos possibilitará uma classificação para o Brasileiro”, disse.

Das 20 modalidades realizadas nos Jogos Escolares e Paralímpicos de Campo Grande falta apenas a final do handebol, que será nesta terça-feira (11), a partir das 13h30 no Ginásio do Colégio Auxiliadora. Na categoria B (11 a 13 anos) feminino a partida será entre as escolas Eduardo Olímpio contra Licurgo de Oliveira Bastos e no time masculino serão as escolas Eduardo Olímpio contra Nagib Raslan.

Na categoria A, a final será na quarta-feira (12), com o time feminino da escola Amando de Oliveira contra Raul Sans de Matos a partir das 14 horas e o time masculino será com os times Raul Sans de Matos contra Joaquim Murtinho.

Premiação