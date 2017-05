Final do Estadual terá telão de LED e presença do governador Reinaldo

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, confirmou, em reunião com dirigentes do Corumbaense Futebol Clube e representantes de vários setores do município, a instalação de um telão de LED fora do Estádio Arthur Marinho, durante a final do Campeonato Estadual entre o Galo Pantaneiro e o Novoperário, neste domingo (7), em razão da superlotação esperada no Estádio Arthur Marinho.

O encontro também discutiu os problemas e as medidas adotadas em relação a venda irregular de ingressos, bem como definição das ruas que serão interditadas e ainda a presença confirmada do governador Reinaldo Azambuja, que chegará a Corumbá ao meio-dia deste domingo para prestigiar a grande final da temporada.

“O Corumbaense faz parte da nossa história, é uma paixão, é nossa identidade”, pontuou o prefeito, que desde novembro de 2016 esteve empenhado em alavancar o potencial do time, antes mesmo de assumir a prefeitura, em janeiro deste ano. Foi na sua gestão anterior que o Estádio Arthur Marinho foi totalmente remodelado.

"O Ruiter ajudou na preparação da equipe, viabilizando parcerias. Para se ter uma ideia, em dezembro já tínhamos a estrutura montada e iniciamos os treinamentos. Essa parceria foi fundamental para chegarmos onde estamos", frisou o presidente do Corumbaense, Luiz Bosco Delgado Bosco.

"É preciso agradecer e reconhecer publicamente – prosseguiu o dirigente - o apoio que o prefeito Ruiter nos deu, pois naquele momento que ele se propôs a ser parceiro, nasceu um embrião que, graças a Deus, germinou. São visíveis a mudança e o impacto no clube", complementou o dirigente. Com a voz embargada, Ruiter respondeu: “Isso transcende meu papel como gestor público, é a vontade, a lembrança, a paixão pelo futebol corumbaense”.

Em 1984, o Corumbaense ganhou seu único título estadual, voltando à final no campeonato de 1987 e, agora, 30 anos depois. Há a expectativa de, pelo menos, duas gerações em relação a essa final, já garantiu a vaga do time para a Copa do Brasil e na série D do Campeonato Brasileiro em 2018: daquela que vibrou com a vitória em 84 e espera ansiosamente ver o time do coração ser campeão novamente; e daquela geração que nasceu depois da vitória e quer torcer, pela primeira vez, pelo Carijó.

Clube valoriza a cidade

O prefeito prestou agradecimento especial à diretoria do Corumbaense Futebol Clube, aos representantes da torcida organizada Jovem Corumbaense e, principalmente, aos atletas da equipe, pelo excelente momento que o futebol da cidade está vivendo. Para ele, o feito de chegar à final do Campeonato Sul-mato-grossense e decidir o título em casa (no estádio Arthur Marinho) tem grande valor não apenas para o clube, mas para toda a cidade.

“Este momento ímpar que vive o nosso futebol extrapola as quatro linhas, pois, além de reacender a paixão do torcedor, ajuda até mesmo a economia local com a movimentação proporcionada pelos jogos, que contempla vários setores, da alimentação a vestuário”, observou o prefeito. Ele lembrou ainda que o fato de o time já estar classificado para dois campeonatos nacionais, certamente resultará em apoios e patrocínios de agentes investidores externos à cidade, fortalecendo ainda mais o esporte local.

Todos são vitoriosos

Reforçando o empenho, a entrega e a vontade dos jogadores ao longo de todo o campeonato estadual, bem como a competência da diretoria do clube, Ruiter fez questão de enfatizar o papel decisivo da torcida corumbaense, que, na opinião dele, “foi brilhante e deu um show”, empurrando o time nas situações mais difíceis.

“Esta é uma marca do nosso povo que dificilmente será superada: a paixão pelos símbolos da cidade, como o carnaval, o futebol e a fé. Em cada jogo, a nossa torcida demonstrou o orgulho das nossas raízes e ajudou a elevar a autoestima de toda a população”, completou.

Por fim, o prefeito lembrou que o fato de o planejamento para o campeonato estadual ter começado ainda em novembro de 2016 também contribuiu muito para este momento. Isso possibilitou, conforme reconheceu o técnico Douglas Ricardo, que a equipe começasse a treinar em dezembro – fato único no futebol estadual.

“Começamos a mobilizar apoio para o time antes mesmo da nossa posse à frente do Executivo municipal, mas o importante é que o resultado veio. Com ou sem o título, o Corumbaense e Corumbá já são vitoriosos”, finalizou.

