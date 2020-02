Final de semana do Campeonato Estadual de Futebol é marcado por 14 gols

A bola balançou as redes 14 vezes pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 neste final de semana. Ao todo, foram quatro partidas, sendo que duas deram sequência à primeira rodada, além de duas válidas pela segunda. A competição conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No interior do Estado, os mandantes saíram com a vitória. Três dos quatro confrontos foram definidos por viradas no placar. No sábado (01.02), o Aquidauanense Futebol Clube recebeu a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste, em Aquidauana. Com um jogador a menos, o Azulão da Princesa teve de se desdobrar para bater a equipe sul-chapadense de virada.

O placar na primeira etapa passou em branco. Alex Faria, aos 17 minutos do segundo tempo, abriu a contagem para os visitantes. Keverson, com dois gols (21’ e 26’), e Dieguinho (38’) foram os responsáveis pela reviravolta pantaneira. Final de jogo: 3 a 1 para o Aquidauanense.

Costa Rica Esporte Clube (Crec) e Clube Esportivo Nova Andradina (Cena) pisaram pela primeira vez no gramado pelo Estadual. A bola rolou no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão, em Costa Rica. A agremiação mandante fez prevalecer o “fator casa”, com o apoio de seu torcedor, e aplicou 2 a 0 no adversário. A Cobra do Norte marcou com Sandrinho, aos 41 minutos do primeiro tempo e com Firmino, aos 33 da etapa complementar.

O jogo Esporte Clube Comercial x Esporte Clube Águia Negra marcou a reabertura, também no sábado (01.02), do maior estádio universitário da América Latina, o Morenão, após liberação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Ao lado de sua torcida, o Colorado saiu na frente, aos 13 minutos da primeira etapa, com gol de Wallace. No entanto, a equipe de Rio Brilhante, atual campeã da competição, chegou à virada. Salomão, em cobrança de penalidade máxima aos 22 minutos, igualou a partida e Erick Bahia, aos 6 do segundo tempo, sacramentou a vitória rubro-negra.

Já neste domingo (02.02), o Operário Futebol Clube fez sua estreia diante da Sociedade Esportiva Pontaporanense no Morenão e foi mais um time que necessitou correr atrás do marcador para virar e vencer. Quem marcou o primeiro gol da partida foi Leonardo, para a equipe da fronteira, aos 27 minutos da etapa inicial. Maycon Alagoano, aos 34, deixou tudo igual para o Alvinegro de Campo Grande. No segundo tempo, o Galo voltou com outra postura, dominou praticamente todas as ações da partida e passou à frente, com gols sequenciais de Patrick (32’), Avine (41’) e Rhuan (44’).

Próxima rodada

De acordo com o calendário da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a terceira rodada acontecerá na quarta-feira (05.02), com a realização de quatro jogos. A Serc, de Chapadão do Sul, recebe o Operário, em compromisso marcado às 15h, em estádio a ser definido.

No mesmo horário, enfrentam-se Pontaporanense e Costa Rica, no Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, além da partida Nova Andradina x Corumbaense, em local que ainda será determinado pela FFMS. O Comercial, mais tarde, às 20h15, terá sua segunda partida em casa, diante do Maracaju Atlético Clube, no Morenão.

Confira a classificação momentânea do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020:

1°: Águia Negra – 6 pontos

2°: Operário – 3 pontos

3°: Aquidauanense – 3 pontos

4°: Costa Rica – 3 pontos

5°: Maracaju – 3 pontos

6°: Comercial – 0 ponto

7°: Corumbaense – 0 ponto

8°: Serc/Chapadão – 0 ponto

9°: Cena/Nova Andradina – 0 ponto

10°: Pontaporanense – 0 ponto