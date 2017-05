Final da 7ª Copa Gerônimo Hermosilha é coroada com grande participação de público no aniversário de Bodoquena

Em plena comemoração do aniversário de Bodoquena que completou 37 anos no último sábado (13/05), encerrou mais uma edição da Copa Gerônimo Hermosilha de Futsal coroando as festividades de emancipação político-administrativo do município. Durante o evento esportivo, a quadra municipal “Nazário Costa Campos” esteve lotada onde os expectadores puderam prestigiar os jogos da final.

Com resultado positivo de público no campeonato, os times campeões foram Atlético Mineiro na categoria fraudinha, Vasco na pré-mirim, Chapecoense ficou com a vitória na categoria mirim, Taquarussu Junior ficou com o primeiro lugar na Infantil, DDF levou na categoria Feminino, na categoria veterano ficou com o Taquarussu e GH-A sagrou-se campeão na categoria adulto livre.

Ao todo, 48 equipes participaram do certame totalizando em média 450 atletas e conforme a organização do evento “foi a maior copa até agora e a mais competitiva entre as equipes, sinal disso foram várias partidas decididas nos pênaltis”.

Aos campeões, vice-campeões, artilheiro e melhor goleiro foram oferecidos prêmios em dinheiro e camisetas personalizadas do evento. Várias camisetas sorteadas aos torcedores na brincadeira do “Chute” que ocorreu nos intervalos dos jogos.

Mais de quatro mil reais foram pagos aos primeiros colocados.

Ainda de acordo com organizadores da copa vereador Professor Fernando e professor Diney, a satisfação é grande com o resultado da festa que foi a Copa GH deste ano, sendo ela uma tradição em Bodoquena e deve contar sempre com o apoio de todos, “não é fácil realizá-la porque vivemos uma crise financeira que afeta a vida de todos. Mas graças à confiança da comunidade o projeto foi novamente realizado, beneficiando com esporte saudável centenas de crianças, jovens e adultos bodoquenenses”, destacou o vereador.

Fernando ainda agradeceu em nome de toda organização as pessoas que prestigiaram os jogos, bem como seus apoiadores, “quero destacar o apoio do prefeito de Bodoquena Kazuto Horii, do Departamento Municipal de Esportes na pessoa de Maikelly Arguelho, da Câmara Municipal através do presidente Edinho Carvalho, dos empresários e dos amigos do esporte que ajudaram financeiramente o evento. A organização agradece os dirigentes e atletas que com muito espírito esportivo iniciaram e terminaram a participação na Copa GH, com dignidade e lealdade”, conclui Fernando.

