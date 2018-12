Final 2018 do estadual de Enduro será neste sábado em Dourados

A cidade de Dourados receberá neste sábado (1º.12) a 12ª edição do Enduro Pedreira, etapa final do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade 2018 - Divulgação

A cidade de Dourados receberá neste sábado (1º.12) a 12ª edição do Enduro Pedreira, etapa final do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade 2018. O campeonato neste ano já passou pelos municípios de Antônio João, Maracaju, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Deodápolis, Amambai e Ribas do Rio Pardo.

A organização da etapa final é do Moto Trilha Dourados, o qual informa que essa etapa terá um percurso de 81 Km com cerca 4h35 de tempo de prova. Os pilotos poderão participar nas principais categorias: Novatos, Over 40, Sênior, Junior e Master.

Como forma de incentivo para os pilotos que querem iniciar o esporte, os organizadores disponibilizam uma categoria extra (Trilhão), onde os participantes fazem todo o percurso da prova sem a utilização de equipamento de navegação, sempre acompanhados e orientados por guias disponibilizados pela organização. A inscrição para esta categoria será R$ 60,00 já com almoço incluso.

O sorteio da ordem de Largada será nesta sexta-feira (30.11), a partir das 19h, no MIX BEER, na avenida Presidente Vargas, 2.175 em Dourados.

A largada será no domingo (1º.12), às 9h, no CTG Querência do Sul (localizado na avenida Guaicurus, Km 9 – Direção Itahum). No mesmo local será a chegada e o almoço.

À noite, a partir das 20h, no CTG Querência do Sul, acontecerá a festa de encerramento do campeonato onde serão entregues os troféus aos campeões de todas as categorias de 2018. A festa terá a animação da Banda Vokalika. Informações e reservas de convites para a festa é preciso ligar para (67) 99983-0511, e falar com Alcir.

Todas as informações sobre a prova e as inscrições estão disponíveis no site, assim como as planilhas para download, contendo os detalhes de navegação ou pelo contato (67) 99624-6403 com Vinícius.

O XII Enduro Pedreira tem a organização do Moto Trilha Dourados, Supervisão da Femems e apoio de Taurus, John Deere Comid, Oka Pisos e Acabamento, Imobiliária Terra, Baterias Heliar, Posto Audaz, Cirilo & Cirilo Prestadora de Serviços, Os Tranca Trilha, Moto Clube Tereré, Sicredi e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS).

Após 7 etapas, o Estadual de Regularidade 2018 segue para a etapa final com a seguinte classificação:

Categoria Master

1º Lugar – Juliano Fernandes / Maracaju – 281 pontos

2º Lugar – Tiago Aparecido Cardoso / São Gabriel – 273 pontos

3º Lugar – Marcio Beukhof / Maracaju – 259 pontos

4º Lugar – Franklin Everton / São Gabriel – 247 pontos

5º Lugar – Fabiano Fortuna / São Gabriel – 219 pontos

Categoria Sênior

1º Lugar – João Francisco Fornari Denardi / Campo Grande – 271 pontos

2º Lugar – Anderson Falleiros / Maracaju – 242 pontos

3º Lugar – Marcos Vinicius Gimenez / Deodápolis – 237 pontos

4º Lugar – Ciro Fogaça / Campo Grande – 225 pontos

5º Lugar – Diego Oliveira Rodrigues / Ribas do Rio Pardo – 188 pontos

Categoria Over

1º Lugar – Tony Cley dos S Bagetti / Maracaju – 262 pontos

2º Lugar – Savio Portinho / Dourados – 249 pontos

3º Lugar – Daireu Barbosa / São Gabriel – 232 pontos

4º Lugar – Alcir Jose Correa de Oliveira / Dourados – 185 pontos

5º Lugar – Claudio Kazuyuki Matsuda / Dois Irmãos – 136 pontos

Categoria Junior

1º Lugar – Samuel Chiesa / Campo Grande – 285 pontos

2º Lugar – Edinei Jorge Teixeira Martins / Deodápolis – 263 pontos

3º Lugar – Marlon Gonçalves / Bodoquena – 242 pontos

4º Lugar – Chitão Martins de Lima / Dourados – 237 pontos

5º Lugar – Rodolfo Ceriani / Campo Grande – 221 pontos

Categoria Novato

1º Lugar – Nivaldo da Silva Junior / Maracaju – 251 pontos

2º Lugar – Luiz Carlos Malacarne Soares / Jardim – 238 pontos

3º Lugar – Stênio Ribeiro Lata / Dourados – 231 pontos

4º Lugar – Luan Carlos Marchi Silva / Rio Brilhante – 220 pontos

5º Lugar – Adriano Schizzi / São Gabriel – 201 pontos