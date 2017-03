Fim de semana será movimentado, com eventos de atletismo, futebol e paradesporto

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) apoia neste fim de semana a realização do Campeonato Estadual Caixa de Atletismo Sub-20 realizado pela Federação de Atletismo de MS. O evento acontecerá no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, neste sábado (11), a partir das 13h e continua no dia 12, a partir das 7h.

Ainda no sábado, a Praça Esportiva Belmar Fidalgo receberá das 15h às 17h30 a seletiva com novos jogadores para a temporada de 2017 da modalidade de Futebol Americano da equipe Predadores, que aproveitarão o evento para divulgar a modalidade.

No domingo a Funesp apoia a 8ª edição da Copa Guanandizão de Futebol Suiço, que acontece de 19 de fevereiro a 26 de março, das 7h às 13h, no campo de futebol do complexo Guanandizão.

Para atender a equipe de paradesporto, a Fundação de Esportes sede o campo de futebol da Praça Elias Gadia para o treinamento da deleção da Seleção Brasileira de Futebol de Sete Paralímpica de Jovem Sub-21 de 10 a 13 de março. A equipe estará na Praça das 9h às 11h30 e das 15h às 17h30, quando se preparam para representar o Brasil nos Jogos Pan Americanos de Jovem de 15 a 25 de março, em São Paulo.

