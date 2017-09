Filipe Toledo avança às quartas de final em etapa de Trestles

Filipe Toledo vai fazer companhia a Adriano de Souza, o Mineirinho, nas quartas de final da etapa de Trestles do Circuito Mundial de Surfe. Nesta quinta-feira, ele se destacou na disputa das oitavas de final, enquanto Jadson André se despediu na repescagem. Com estes resultados, somente Mineirinho e Toledo seguem representando o Brasil na disputa na Califórnia.

No começo do dia, Toledo anotou 16,13 na bateria contra os australianos Julian Wilson (14,00) Bede Durbidge (13,16) e levou a melhor sobre a dupla. O triunfo levou o brasileiro direto para as quartas de final. Na outra disputa pendente das oitavas, que não pôde ser disputada na quarta, o francês Jeremy Flores, com 15,94, superou o havaiano John John Florence (15,23) e o norte-americano Kanoa Igarashi (11,33).

O resultado levou John John, atual campeão mundial, e Igarashi para a repescagem. Não foi a primeira disputa do surfista local nesta quinta. Igarashi começou o dia fazendo novo confronto com o australiano Mick Fanning. E novamente, com vitória do atleta da casa.

O confronto válido pela terceira fase foi realizado normalmente na quarta, mas Fanning reclamou de uma suposta interferência do rival ao fim da disputa. E acabou tendo sua reclamação aceita pelos juízes, que anularam a bateria para a nova disputa, nesta quinta. Desta vez, Igarashi venceu por 13,26 a 6,73.

Na repescagem, o local bateu Julian Wilson por 17,00 a 15,90, enquanto John John superou Bede Durbidge por 18,40 a 14,54. Quem também sobreviveu na disputa foi o sul-africano Jordy Smith, atual líder do campeonato, ao bater o havaiano Sebastian Zietz por 13,43 a 6,84. Jadson André, por sua vez, foi eliminado pelo australiano Adrian Buchan por 16,27 a 14,84.

Com os classificados, os confrontos das quartas de final foram definidos. Mineirinho vai encarar o australiano Adrian Buchan, enquanto Filipe Toledo terá pela frente Kanoa Igarashi. Nos demais duelos, o português Frederico Morais enfrentará Jordy Smith, enquanto Jeremy Flores duelará com John John Florence.

Veja Também

Comentários