Filipe Luis marca e Atlético de Madrid derrota a Real Sociedad pelo Espanhol

O Atlético de Madrid desperdiçou muitas oportunidades, mas conseguiu derrotar a Real Sociedad por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Vicente Calderón, em Madri, com um gol do lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis. O jogo foi válido pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado confirmou o Atlético de Madrid na terceira posição com 61 pontos, sete atrás do líder Real Madrid e a cinco de distância do vice Barcelona, faltando ainda oito rodadas para o fim da competição. Nesta quarta-feira, o rival da capital enfrenta o Leganés fora de casa. Já o clube da Catalunha pega o Sevilla como mandante, no estádio Camp Nou.

Em campo, o Atlético de Madrid tomou a iniciativa ofensiva desde o início do jogo. Aos 27 minutos, Filipe Luis completou para o gol após tabelas com o francês Antoine Griezmann e Fernando Torres: 1 a 0. Pouco depois, aos 34, o atacante espanhol perdeu duas chances incríveis para ampliar a vantagem. Na primeira, com o goleiro adversário batido, Torres acertou a trave. No rebote, chutou para fora. E, aos 45, Filipe Luis, em mais uma grande descida pela esquerda, desperdiçou nova oportunidade.

O segundo tempo também foi de muita correria por parte das duas equipes e com o time de Madri perdendo grandes oportunidades de gol, o que deixou o técnico argentino Diego Simeone bastante agitado no banco de reservas. Mas o gol marcado ainda na primeira etapa garantiu os três pontos para a equipe da capital espanhola.

OUTROS JOGOS - Mais duas partidas foram disputadas nesta terça-feira. O Atlethic Bilbao (sexto colocado, com 50 pontos) venceu em casa o Espanyol (em nono, com 43) por 2 a 0. O Villarreal (em quinto, com 51) bateu o Betis (apenas o 14.º, com 31) por 1 a 0, na casa do adversário.

