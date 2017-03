Fifa vê manipulação de resultado nas Eliminatórias e bane árbitro do futebol

A Fifa anunciou nesta segunda-feira uma dura punição contra o árbitro ganês Joseph Lamptey, que errou ao marcar um pênalti em duelo entre Senegal e África do Sul, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro. O juiz foi banido por toda a vida e não pode sequer trabalhar em atividades relacionadas ao futebol.

A Fifa não deu maiores detalhes a respeito da investigação, apenas que o árbitro foi encontrado manipulando o jogo. Em nota, a entidade ainda afirma que tem "tolerância zero" com manipulação de resultados e que está comprometida com a proteção da integridade do futebol. Lamptey ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

O lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita, o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, dominou a bola com o joelho e fez o corte para a linha de fundo. Lamptey, porém, surpreendeu os dois times ao marcar pênalti, apontando que o defensor havia tirado com a mão.

A África do Sul em seguida marcaria o segundo gol, vencendo por 2 a 1 em casa e assumindo a vice-liderança do Grupo D, com os mesmos quatro pontos que Burkina Fasso. Senegal aparece com três, em terceiro.

