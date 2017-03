Fifa propõe playoff preliminar da Copa do Mundo com seis seleções

A Fifa propôs nesta quinta-feira a realização de um playoff, como forma de disputa preliminar da Copa do Mundo, com a participação de seis seleções. A novidade faz parte das mudanças que vão ampliar o Mundial, a partir de 2026, para 48 equipes. Este playoff daria duas vagas na versão ampliada da Copa.

Este playoff seria disputado no mês de novembro anterior ao ano do Mundial, no próprio país-sede, e seria considerado um evento-teste da grande competição. Contaria com uma seleção da América do Sul, uma da América do Norte, uma da Ásia, uma da África e outra da Oceania. A Europa não cederia equipes para este torneio preliminar. A outra vaga viria da confederação que sedia a Copa.

O continente europeu não seria contemplado neste torneio porque já terá ampliado o seu número de seleções na Copa, com mais três vagas asseguradas diretamente. Ao todo, a Uefa teria 16 equipes na competição. Com a ampliação do Mundial, a América do Sul passaria a classificar seis seleções para a Copa; a Ásia, oito; a África, nove; a América do Norte, seis; e a Oceania, um.

A Fifa destacou que, pela nova definição, a entrada automática do país-sede na Copa descontaria uma das vagas da confederação correspondente. Estas novidades foram discutidas em reunião do Escritório do Conselho da Fifa, que reúne o presidente Gianni Infantino e os presidentes das seis confederações continentais, nesta quinta-feira, em Zurique.

As propostas ainda não têm peso de uma decisão definitiva da Fifa. Para tanto, terão que ser aprovadas pelo Conselho da Fifa (órgão que substituiu o Comitê Executivo), que vai se reunir no dia 9 de maio, no Bahrein, na véspera do congresso da entidade.

