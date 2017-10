Fifa promete ajuda de custos para seleções na repescagem da Copa

A Fifa prometeu nesta quarta-feira fazer uma ajuda de custos para as seleções que vão disputar os jogos da repescagem entre os continentes, da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A entidade revelou que vai disponibilizar US$ 600 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) para auxiliar nas viagens.

Ao todo, serão US$ 150 mil (R$ 475 mil) para cada uma das quatro seleções que disputarão a repescagem intercontinental: Austrália, Honduras, Nova Zelândia e Peru. Os neozelandeses vão enfrentar o Peru, enquanto Honduras e Austrália vão brigar pelas últimas duas vagas no Mundial, em confrontos de ida e volta.

No início desta semana, a imprensa da Nova Zelândia publicou que a federação local havia pediu ajuda financeira à Fifa para bancar um voo charter entre o país e o Peru. Não há voos diretos entre Wellington e Lima. O primeiro jogo, na cidade neozelandesa, está marcada para o dia 11 de novembro. Quatro dias depois, o duelo será na capital peruana.

No outro confronto, Honduras vai sediar o jogo de ida contra a Austrália no dia 10. A volta será no dia 15, em Sydney.