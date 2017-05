Fifa aprova prazo de 3 meses para candidaturas à Copa de 2026 e divisão de vagas

A data de 11 de agosto deste ano foi definida como prazo final para apresentação de candidaturas à Copa do Mundo de 2026. O prazo de exatos três meses a partir deste 11 de maio foi determinado nesta quinta-feira durante o 67º Congresso da Fifa, que está sendo realizado em Manama, no Bahrein.

Uma série de outras decisões importantes estão sendo tomadas nestes encontro que reúne representantes das 211 federações nacionais filiadas à entidade que controla o futebol mundial. E entre as principais estão a ratificação das próximas etapas do processo de candidatura e de eleição da sede do Mundial de 2026.

Na última terça-feira, a Fifa já havia aprovado os requisitos para apresentação de candidaturas e agora, com 93% de aprovação de uma votação realizada com esta finalidade, fixou o prazo de 11 de agosto como final para que apenas as federações membro da Conmebol, da Concacaf, da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da Confederação de Futebol da Oceania (OFC, na sigla em inglês) manifestem seus respectivos interesses em abrigar a Copa que será realizada após as edições de 2018 (Rússia) e 2022 (Catar) do Mundial.

Para completar, a Fifa revelou que irá selecionar, no dia 13 de junho de 2018, véspera do jogo inaugural da Copa do Mundo em solo russo, um ou mais países como anfitriões do Mundial de 2026 entre as candidaturas apresentadas até 11 de agosto deste ano.

Neste 13 de junho do próximo ano ocorrerá o 68º Congresso da Fifa, em Moscou, onde a entidade também revelou que poderá, eventualmente, abrir uma nova fase do processo de candidaturas apenas para federações da Uefa e da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) caso uma decisão sobre a sede da Copa de 2026 não seja tomada até esta data.

Tendo em vista o rodízio de continentes que a Fifa costuma adotar para definir as suas sedes de Mundiais, a Uefa e a AFC não foram incluídas neste processo de candidatura para 2026, pois contam com países (Rússia e Catar) que, respectivamente, abrigarão as duas próximas edições do Mundial. Se não houver uma definição de sede ou sedes até 13 de junho de 2018, a Fifa também informou que a mesma ou as mesmas serão determinadas durante e edição de 2020 do congresso da entidade.

DIVISÃO DE VAGAS RATIFICADA - Na última terça-feira, a Fifa já havia anunciado mudanças na alocação das vagas para o Mundial de 2026, mas estas alterações precisavam ser referendadas nesta quinta, o que acabou acontecendo.

Está será a primeira edição da Copa com 48 seleções - atualmente, a competição é realizada com 32 países. Com o novo formato, a entidade confirmou que a América do Sul passará a ter o direito a seis vagas diretas na competição - hoje conta com no máximo cinco (quatro diretas e uma que pode vir por meio de uma repescagem contra um representante da Oceania).

Para completar, a Fifa vai destinar 16 vagas para seleções da Europa, nove para a África, oito para a Ásia, seis para os países da Concacaf e uma para a Oceania. Depois, serão disputadas duas vagas por meio de um torneio intercontinental que envolverá um representante de todas as confederações continentais, com exceção da Uefa, e outra do continente do país-sede do torneio. Essa repescagem está agendada para novembro de 2025.

O país anfitrião, por sua vez, estará automaticamente qualificado para a Copa do Mundo em uma vaga a ser retirada da cota da sua confederação. Se houver várias sedes, o Conselho da Fifa ainda decidirá quantas delas se classificarão automaticamente.

