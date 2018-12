Fiba confirma sorteio dos grupos do Mundial de Basquete para o dia 16 de março

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou nesta quarta-feira que o sorteio dos grupos do Mundial Masculino de 2019 será realizado no dia 16 de março, em Shenzen, uma das oito cidades que abrigarão jogos da competição na China.

O grande torneio ocorrerá entre 31 de agosto e 15 de setembro, sendo que contará com a participação de 32 seleções. E o sorteio será importante para as equipes saberem o provável caminho que terão de trilhar em busca do sonhado título mundial.

Antes deste sorteio marcado para março, a sexta e última janela de disputas das Eliminatórias do Mundial acontecerá de 18 a 26 de fevereiro e determinará os últimos 14 classificados para a competição. São 26 países hoje na luta por estas vagas.

Além da anfitriã China, com lugar garantido como país-sede, já estão assegurados no torneio três nações da África (Angola, Nigéria e Tunísia), quatro das Américas (Argentina, Canadá, Estados Unidos e Venezuela), sete da Europa (República Checa, França, Alemanha, Grécia, Lituânia, Espanha e Turquia) e três da Ásia (Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia - estes dois últimos países da Oceania são filiados à Confederação Asiática de Basquete).

Ainda na luta para garantir classificação no Mundial, a seleção brasileira enfrentará Ilhas Virgens e República Dominicana, fora de casa, respectivamente nos dias 21 e 24 de fevereiro, pelas Eliminatórias. Com sete vitórias e três derrotas no qualificatório, o Brasil precisa vencer pelo um destes dois jogos para assegurar o seu posto no grande evento em solo chinês.