FIA oficializa calendário de 2019 da Fórmula 1 com provas entre março e dezembro

O calendário de 21 corridas da Fórmula 1 para 2019 foi aprovado nesta quarta-feira sem alterações, mantendo a cidade de Melbourne como habitual anfitriã do início da temporada, sendo o palco de realização do GP da Austrália, no circuito de Albert Park, em 17 de março.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira, após uma reunião do Conselho Mundial em São Petersburgo, na Rússia, o calendário oficial do próximo campeonato, com 11 corridas na Europa, cinco na Ásia, quatro na América e uma na Oceania.

Em 2019, o campeonato começará uma semana antes na comparação com o campeonato deste ano, e também terminará uma semana mais tarde. Isso significa que ele vai durar quase nove meses, se encerrando apenas em dezembro, ainda que no seu primeiro dia, com a disputa do GP de Abu Dabi. Já o GP do Brasil, mais uma vez a penúltima etapa do campeonato, ocorrerá duas semanas antes, em 17 de novembro, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Ao contrário do que ocorreu em 2018, não haverá três semanas consecutivas de provas, como ocorreu com etapas na França, na Áustria e na Inglaterra. Dessa vez, haverá um espaço de duas semanas entre as provas em Spielberg, em 30 de junho, e em Silverstone, em 14 de julho.

A FIA também indicou que os carros serão mais pesados no próximo campeonato, com um incremento do limite de peso de 740kg para 743kg. Além disso, determinou que os procedimentos adotados durante o momento de reabastecimento de combustível dos bólidos seja o mesmo durante as corridas ou testes.

Confira o calendário da temporada 2019 da Fórmula 1:

17/03 - GP da Austrália (Melbourne)

31/03 - GP do Bahrein (Sakhir)

14/04 - GP da China (Xangai)

28/04 - GP do Azerbaijão (Baku)

12/05 - GP da Espanha (Barcelona)

26/05 - GP de Mônaco (Montecarlo)

09/06 - GP do Canadá (Montreal)

23/06 - GP da França (Le Castellet)

30/06 - GP da Áustria (Spielberg)

14/07 - GP da Inglaterra (Silverstone)

28/07 - GP da Alemanha (Hockenheim)

04/08 - GP da Hungria (Budapeste)

01/09 - GP da Bélgica (Spa)

08/09 - GP da Itália (Monza)

22/09 - GP de Cingapura (Cingapura)

29/09 - GP da Rússia (Sochi)

13/10 - GP do Japão (Suzuka)

27/10 - GP do México (Cidade do México)

03/11 - GP dos Estados Unidos (Austin)

17/11 - GP do Brasil (São Paulo)

01/12 - GP de Abu Dabi (Yas Marina)