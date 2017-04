FFMS e clubes definem datas das semifinais do Sul-Mato-Grossense

As equipes finalistas garantem vagas na Série D do Brasileirão e na Copa do Brasil de 2018 / Divulgação

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu as datas e horários das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que serão disputadas nos próximos dois finais de semana. Uma reunião entre dirigentes dos clubes semifinalistas, realizada na tarde desta segunda-feira na sede da entidade, em Campo Grande, selou os compromissos das equipes na próxima fase.

A TV Morena mostra ao vivo os confrontos de ida e volta entre Corumbaense e Operário, sempre aos domingos às 15 horas. O Novo optou por mandar sua partida contra o Sete de Dourados no sábado, 15 de abril, às 18 horas. Por sua vez, o Sete recebe o Novo no domingo, 23 de abril, às 17h30.

Por terem melhor campanha acumulada na competição, Operário e Sete de Dourados fazem a segunda partida em casa e jogam por dois empates para avançar à final. As equipes finalistas garantem vagas na Série D do Brasileirão e na Copa do Brasil de 2018. Quem perder, se enfrenta para decidir uma vaga na Copa Verde 2018.

TABELA DO CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE

Semifinais



Jogos de ida



Sábado - 15/abril

18h00 - Novo x Sete de Dourados (Morenão)



Domingo - 16/abril

15h00 - Corumbaense x Operário (Arthur Marinho)



Jogos de volta



Domingo - 23/abril

15h00 - Operário x Corumbaense (Morenão)

17h30 - Sete de Dourados x Novo (Douradão)

