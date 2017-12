Festival de Praia reuniu vários atletas em Três Lagoas

No domingo no período matutino ocorreu a oficina de stand up paddle e teve início as competições de canoagem, natação, finais do futvôlei e beach tennis e as semi finais do vôlei de praia. No período vespertino aconteceram as finais do vôlei de praia. - Foto: Divulgação

A segunda etapa do Festival de Praia aconteceu nesse fim de semana em Três Lagoas – cidade distante 325 km da Capital. O Festival reuniu atletas de todo o Estado nas disputas das modalidades de vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, canoagem, natação e apresentação de stand up paddle no balneário Municipal Miguel Jorge Tabox.

Além das competições o festival ofereceu shows musicais, apresentações culturais em um palco montado nas dependências do balneário. Outra atração do evento foi o programa Lazer nas Cidades que é uma ação da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) que oferece jogos de lazer, oficinas esportivas e o espaço kids com brinquedos infláveis para as crianças.

No sábado pela manhã foram realizados os jogos classificatórios do volêi Feminino e Masculino, as oficinas de futvôlei, canoagem e beach tennis. No período vespertino as competições de futvôlei, beach tennis , vôlei de praia e oficina de stand up paddle.

No domingo no período matutino ocorreu a oficina de stand up paddle e teve início as competições de canoagem, natação, finais do futvôlei e beach tennis e as semi finais do vôlei de praia. No período vespertino aconteceram as finais do vôlei de praia.

Confira os resultados.