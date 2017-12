Festival de Praia acontece neste fim de semana em Três Lagoas

O Festival de Praia, etapa Três Lagoas, reunirá atletas de todo MS nas modalidades disputadas nas águas do rio Sucuriu: stand up paddle, canoagem, caiaque e o triatlo, que reúne ciclismo, corrida e natação. Na quadra de areia acontecerão as disputas de vô - Foto: Secom / Três Lagoas

A segunda edição do Festival de Praia será nos dias 8, 9 e 10 de dezembro no balneário Municipal Miguel Jorge Tabox em Três Lagoas. O evento é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com a prefeitura de Três Lagoas e visa estimular a prática de esportes de praia e divulgar a beleza dos balneários do Estado.

Um palco foi montado nas dependências do balneário nesta sexta-feira (8) para a realização dos shows e apresentações culturais. No mesmo dia, estão previstos jogos classificatórios. Nos dois dias seguintes as classificatórias e finais, respectivamente.

O programa Lazer nas Cidades estará presente nesta edição do Festival de Praia. Esse programa é uma ação da Fundesporte que oferece oficinas esportivas, jogos de lazer e brinquedos infláveis gratuitos para a população.

O Festival de Praia, etapa Três Lagoas, reunirá atletas de todo MS nas modalidades disputadas nas águas do rio Sucuriu: stand up paddle, canoagem, caiaque e o triatlo, que reúne ciclismo, corrida e natação. Na quadra de areia acontecerão as disputas de vôlei de praia, futevôlei e beach tennis. O Festival contará com sete modalidades esportivas, sendo quatro aquáticas e três de areia.

Por se tratar de uma edição de jogos abertos, que visa fomentar o turismo, as modalidades do Festival de Praia são abertas a todos os interessados.

O Festival de Praia teve a primeira edição realizada entre os dias 2 e 4 de junho no município de Sonora. A finalidade do evento é incentivar as práticas esportivas em balneários de todo Mato Grosso do Sul.