Fernando Verdasco e David Marrero conquistam o título de duplas no Rio Open

A semana de Fernando Verdasco está mesmo especial. Poucas horas depois de derrotar o italiano Fabio Fognini e avançar à decisão da chave de simples do Rio Open - contra o argentino Diego Schwartzman neste domingo -, o espanhol conquistou neste sábado, ao lado do compatriota David Marrero, o título da chave de duplas do ATP 500 disputado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O troféu foi faturado em uma vitória de virada sobre a dupla formada pelo austríaco Alexander Peya, ex-parceiro do brasileiro Bruno Soares, e pelo croata Nikola Mektic por 2 sets 1 - com parciais de 5/7, 7/5 e 10 a 8 no match tie-break, após 1 hora e 50 minutos de partida - e conquistaram o sétimo título da parceria, o primeiro desde o ATP Finals de 2013.

Os espanhóis tiveram uma trajetória curiosa no Rio de Janeiro e não foram campeões invictos. Os dois perderam para o checo Jiri Vesely e o chileno Nicolas Jarry no qualifying, mas entraram na chave principal graças à desistência do compatriota Pablo Carreño Busta e do uruguaio Pablo Cuevas, que ficaram com o troféu no ano passado.

A partir de então, embalaram e inclusive deixaram pelo caminho duas duplas de brasileiros. Marcelo Demoliner e o francês Gael Monfils caíram logo na estreia, enquanto que Bruno Soares e o britânico Jamie Murray foram derrubados nas semifinais.

David Marrero disputou a final no Rio de Janeiro pela terceira vez e conquistou o primeiro título, depois de ter sido derrotado nas decisões de 2014, ao lado do também brasileiro Marcelo Melo, e 2016, com Pablo Carreño Busta. Nos dois casos, os algozes foram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.