Fernando Diniz tem três desfalques no São Paulo para o clássico

Fernando Diniz fez mistério no São Paulo e novamente fechou o treino da tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda - Foto: Lance!

O técnico Fernando Diniz tem três desfalques para escalar o São Paulo para o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque. Os atacantes Pablo, Everton e Rojas são os jogadores que estão no departamento médico do time tricolor.

O São Paulo vinha convivendo com um número maior de desfalques nos últimos meses. Dos três que ainda estão em tratamento, apenas Pablo deve voltar a atuar nas próximas semanas. Ele se recupera de estiramento na coxa direita e tem feito trabalhos em campo. Everton tem poucas chances de atuar nesta temporada após lesionar o joelho. Rojas, que operou o joelho recentemente, só voltará a jogar em 2020.

Com quase todo o elenco à disposição, Fernando Diniz fez mistério no São Paulo e novamente fechou o treino da tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Uma provável escalação da equipe tem: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Liziero), Igor Gomes e Vitor Bueno; Antony e Alexandre Pato.

Em relação à vitória sobre o Atlético-MG na rodada passada, Daniel Alves e Luan voltam a ficar à disposição após suspensão. Juanfran e Toró, recuperados de lesão, devem ser relacionados para o banco de reservas.