Fernando Diniz começa a montar o São Paulo sem Juanfran e Daniel Alves

O técnico Fernando Diniz fechou o treino tático do São Paulo nesta quarta-feira e ainda não deu pistas sobre a equipe que deve mandar a campo para enfrentar o Atlético-MG, domingo, no estádio do Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, a tendência é que o lateral-direito Juanfran continue fora da equipe por causa de problema muscular. Ele desfalcou o São Paulo na vitória sobre o Avaí por 1 a 0 e ainda não treinou nesta semana. Outra baixa será de Daniel Alves, que vem atuando no meio-campo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e deve dar mais uma oportunidade para Hernanes.

Após o aquecimento nesta quarta-feira, a comissão técnica comandou um trabalho em campo reduzido que contou com atividade de ataque contra defesa, simulou contragolpes e aprimorou as jogadas pelas beiradas do campo. Depois, segundo a assessoria de imprensa do clube, Diniz dividiu os jogadores em três grupos e realizou trabalho tático.

O São Paulo alcançou o G4 na última rodada ultrapassando o Corinthians. O time tricolor tem 46 pontos e ocupa a quarta colocação. Uma provável escalação para domingo terá: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero; Tchê Tchê, Hernanes (Vitor Bueno), Igor Gomes e Antony; Alexandre Pato.