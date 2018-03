Fernanda e Bárbara vencem final brasileira e levam ouro no vôlei de praia nos EUA

Em um final 100% brasileira nos Estados Unidos, as cariocas Fernanda Berti e Bárbara Seixas levaram a melhor sobre as cearenses Taiana e Carolina Horta com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/13, na noite deste sábado, e conquistaram a medalha de ouro no Major Series de Fort Lauderdale, primeiro grande evento de nível cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2018.

Antes da decisão, Fernanda e Bárbara venceram também neste sábado as norte-americanas Sweat e Summer Ross por 21/17 e 21/13 nas semifinais, nas quais Taiana e Carolina derrotaram as alemãs Schneider e Bieneck por 2 sets a 1, com 21/13, 12/21 e 15/11.

Assim, as brasileiras avançaram à final e obrigaram as suas respectivas adversárias a terem de se contentar com a disputa do terceiro lugar, em que as donas da casa acabaram superando a parceria da Alemanha por 21/17 e 21/13 para conquistarem a medalha de bronze.

Campeãs da importante competição nos Estados Unidos, Fernanda e Bárbara obtiveram o feito de forma invicta, com seis triunfos em seis jogos. E esse também foi o quinto título de Bárbara em uma etapa do Circuito Mundial e o segundo de Berti. Atuando juntas, após formarem parceria no final de 2016, elas também já haviam faturado a etapa de Xiamen (China) do calendário. Agora, por este feito, as duas também ganharam um prêmio de US$ 40 mil e 1.200 pontos no ranking do tour internacional.

"Minha parceira foi incrível neste torneio. Nós tivemos jogos difíceis no tie-break ao longo da caminhada, mas nunca desistimos. Jogar de maneira intensa, apaixonada, funcionou", comemorou Bárbara, se referindo a triunfos obtidos no tie-break de confrontos pelas oitavas de final e pela semifinal em Fort Lauderdale.

"Fizemos tudo que havíamos combinado. Seguimos a parte tática muito bem. Sacamos bem, começamos de maneira bem intensa. Soubemos aproveitar bem o vento também, estávamos ligadas e jogamos muito unidas", completou Fernanda ao também festejar o título.

Já para Carolina e Taiana, apesar da decepção da derrota na final, vale muito valorizar uma medalha de prata que veio depois de uma campanha de oito vitórias e duas derrotas, pois elas também precisaram disputar o country quota, estágio qualificatório para a fase de grupos.

E as vice-campeãs formaram uma dupla de última hora para esta etapa do calendário do vôlei de praia, pois Elize Maia, atual parceira de Taiana, não pôde atuar nos Estados Unidos porque se recupera de uma lesão no joelho. Carolina Horta, por sua vez, tem como sua parceira no circuito no momento a carioca Maria Clara Salgado.

"É difícil explicar o que aconteceu nesta semana. Foram 10 jogos, muita dedicação, suor e uma medalha de prata. Vou me recordar deste torneio para o resto da vida. Foi muito especial. É uma medalha de prata com um significado de ouro", destacou Taiana ao comemorar o vice-campeonato.