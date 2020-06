Ferj marca reunião do Arbitral nesta segunda e pode definir retorno do Carioca

A ideia é votar a data de retomada do torneio. - ( Foto: Foto: Wilton Junior/ Estadão)

Após a aprovação do protocolo médico pelo governo estadual, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou reunião do Conselho Arbitral com os clubes da Série A do Campeonato Carioca nesta segunda-feira, a partir das 17 horas. A ideia é votar a data de retomada do torneio.

Com a aprovação do protocolo pelo governo estadual, que elogiou o documento elaborado por Ferj e clubes, dizendo que "representa um grande avanço e um passo muito importante para um planejamento seguro do retorno dos jogos de futebol", é possível que as autoridades sanitárias deem o aval formal para a competição voltar em breve.

A Ferj informou que, além da data de reinício do Estadual, na pauta do encontro virtual também estão a discussão sobre o atestado de saúde da delegação dos clubes (passaporte) estabelecido no protocolo "Jogo Seguro", a inscrição e registro de atletas, a inscrição e registro de jogadores em clubes diferentes daqueles que atuaram no mesmo campeonato e a conclusão da disputa da fase especial (luta contra o rebaixamento) entre os times do Grupo Z.

Os treinos com restrições foram liberados pelo prefeito Marcelo Crivella no início deste mês, seguindo as orientações de sua comissão científica, que faria uma nova reunião na segunda quinzena de junho para definir o início dos jogos. Tudo iria depender da curva da pandemia.

Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, divulgado neste sábado, o estado tem 7.592 mortes e 78.836 casos confirmados de covid-19. Nas últimas 24 horas, houve 175 mortes e 1.052 casos confirmados.

Dos quatro grandes do Rio, Botafogo e Fluminense desaprovam o reinício do campeonato neste momento em que a curva da pandemia continua alta. Já Flamengo e Vasco, desde o começo, se mostraram favoráveis ao retorno do torneio.

O clube rubro-negro, inclusive, voltou aos treinos no final de maio, antes de as autoridades liberarem. O Vasco voltou aos trabalhos no início do mês, enquanto que Botafogo e Fluminense ainda não retomaram os treinamentos. Os três, com exceção da equipe tricolor, já realizaram testes de covid-19 no elenco, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol.

A Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, foi paralisado em março, na terceira rodada. Restam dois jogos para definir os classificados para as semifinais.