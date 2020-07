Ferj anuncia seleção do Carioca com Gabigol como craque, 12 atletas e 2 técnicos

Ferj divulgou a seleção do Campeonato Carioca - (Foto: Divulgação/Ferj)

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou na noite desta segunda-feira a seleção do Campeonato Carioca. Foram escolhidos 12 jogadores, porque houve empate na votação para a lateral esquerda, e dois treinadores. O atacante Gabigol, artilheiro do torneio (oito gols), ao lado de João Carlos (Volta Redonda), e campeão com o Flamengo, foi eleito o craque.

A eleição contou com votos dos técnicos das equipes participantes do campeonato. Treinador do Botafogo, Paulo Autuori não votou porque alegou ter comandado o time alvinegro durante poucos jogos. Ele chegou a criticar a Ferj por causa da volta do torneio durante a pandemia do coronavírus.

Cada técnico tinha que escolher o melhor de cada posição e não pôde votar em mais de três jogadores do próprio time nem em si mesmo como melhor treinador. O campeão Flamengo dominou a seleção, com sete jogadores, além do técnico Jorge Jesus.

Confira a seleção do Campeonato Carioca:

Goleiro: Douglas (Volta Redonda), 4 votos;

Lateral-direito: Rafinha (Flamengo), 6 votos;

Zagueiros: Rodrigo Caio (Flamengo), 10 votos, e Marcelo Benevenuto (Botafogo), 4 votos;

Lateral-esquerdo: empate entre Filipe Luís (Flamengo) e Jean Victor (Boavista), com 4 votos cada;

Meio-campistas: Gerson (Flamengo), 10 votos, Nenê (Fluminense), 6 votos, e Everton Ribeiro (Flamengo), 6 votos;

Atacantes: Gabigol (Flamengo), 10 votos, Bruno Henrique (Flamengo), 6 votos, e João Carlos (Volta Redonda), 6 votos.

Craque: Gabigol (Flamengo ) 4 votos.

Técnico: Odair Hellmann (Fluminense) e Jorge Jesus (Flamengo), 4 votos.