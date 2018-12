Fenômeno da natação, norte-americana Missy Franklin se aposenta aos 23 anos

O mundo da natação perdeu nesta quarta-feira um de seus fenômenos dos últimos tempos. E de forma muito precoce. Com dores crônicas no ombro, a norte-americana Missy Franklin, aos 23 anos, anunciou através das redes sociais a sua aposentadoria das competições oficiais.

A nadadora dos Estados Unidos chamou a atenção do mundo quando, na Olimpíada de Londres, em 2012, conquistou quatro medalhas de ouro com apenas 17 anos de idade. A esportista também foi eleita duas vezes a melhor nadadora da temporada pela Fina (Federação Internacional de Natação).

"Muito tempo mesmo. Mas agora estou pronta. Estou pronta para não sentir dor todos os dias. Estou pronta para me tornar uma esposa e um dia, uma mãe. Estou pronta para continuar crescendo todos os dias para ser a melhor pessoa e exemplo que posso. Estou pronta para o resto da minha vida", afirmou Franklin em suas redes sociais. "Demorou um longo tempo para eu dizer as palavras estou aposentando".

Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Missy Franklin lutou contra as lesões e não conseguiu se qualificar para nenhuma final, ganhando um quinto ouro em sua carreira por ter participado das fases preliminares do revezamento 4x200 metros livre.

No total, a norte-americana venceu 27 medalhas em competições internacionais na elite da natação. "Os primeiros 18 anos da minha carreira foram tão perfeitos quanto poderiam ser. A equação não pode ter feito mais sentido: você trabalha duro, você tem uma atitude positiva, você aparece todos os dias e dá o seu melhor, e você fica mais rápido (...) De maneira alguma esse é o fim. Em vez disso, escolho encarar isso como um novo começo. A natação tem sido, e sempre será, uma grande parte da minha vida e eu absolutamente planejo ficar envolvida no que eu sinto que é o melhor esporte do mundo, apenas de uma maneira diferente", completou a agora nadadora aposentada.