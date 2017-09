Fellaini marca dois, Manchester United goleia lanterna e segue na ponta do Inglês

O Manchester United goleou o Crystal Palace por 4 a 0 neste sábado, em casa, e manteve o início arrasador no Campeonato Inglês. Com o resultado, o time anfitrião foi a 19 pontos, na liderança da tabela, com 21 gols marcados e apenas dois sofridos após sete partidas disputadas na competição. O Crystal Palace é o lanterna, ainda sem pontuar.

O destaque da partida foi o belga Fellaini, que marcou dois gols. Apesar de não ser dos mais queridos pelos torcedores, ele é um dos jogadores de confiança do técnico José Mourinho e neste sábado justificou a titularidade.

Mas não foi Fellaini que abriu o placar. O Manchester pressionou desde o início e fez o primeiro gol logo aos dois minutos, com Juan Mata. Rashford deu lindo corte em Ward pela esquerda e rolou para o meio da área. O espanhol bateu rasteiro: 1 a 0.

O belga ampliou aos 35. Ashley Young cruzou da esquerda na segunda trave e ele apareceu para tocar de primeira. No segundo tempo, Fellaini desviou cruzamento de cabeça e fez o segundo dele na partida, o terceiro do Manchester.

A três minutos do fim, os anfitriões deram números finais ao jogo com Lukaku. Ele recebeu cruzamento na pequena área e desviou para as redes. Foi o sétimo gol do atacante belga na competição, artilheiro isolado, à frente de Agüero, do Manchester City, Morata, do Chelsea, e Harry Kane, do Tottenham, todos com seis.

As equipes agora folgam no próximo final de semana por conta dos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Manchester United volta a campo para o clássico com o Liverpool, dia 14, fora de casa. No mesmo dia, o Crystal Palace receberá o Chelsea em busca do primeiro ponto na competição.

GOL BRASILEIRO - Também neste sábado, o West Bromwich ficou no 2 a 2 em casa com o Watford. Os anfitriões saíram na frente com Rondon e Evans, mas os visitantes empataram com Doucoure e com o brasileiro Richarlison.

O time do ex-jogador do Fluminense faz um bom início de campeonato. Ocupa a quinta colocação, na zona de classificação para a Liga Europa, com 12 pontos. A equipe anfitriã está em décimo, com nove.

Outro empate na rodada foi entre o Bournemouth e o Leicester City, que ficaram no 0 a 0. O Stoke City derrotou o Southampton por 2 a 1, em casa, com gols de Diouf e Peter Crouch. Maya Yoshida descontou. O West Ham, também em seus domínios, bateu o Swansea City por 1 a 0, gol de Diafra Sakho.

