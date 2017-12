Felipe Melo revela plano de jogar até os 40 anos e ser ídolo do Palmeiras

O volante Felipe Melo, de 34 anos, revelou nesta sexta-feira seus planos para as próximas temporadas, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. O jogador do Palmeiras afirmou ter planos para jogar por mais seis temporadas e se fixar como ídolo do clube depois de ter atuado em 32 jogos, com dois gols, em seu primeiro ano time paulista.

"Até um ano atrás eu estava pensando em MLS (Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos), mas aqui estou realmente bem. E eu quero me tornar um ídolo para os torcedores", disse Felipe Melo. Aos 34 anos, ele tem contrato com o Palmeiras por mais duas temporadas e fechou o ano em alta, como titular, mesmo depois de ter um desentendimento com o técnico Cuca.

Felipe Melo disse na entrevista que não descarta ser técnico no futuro, mas por enquanto encerrar a carreira é um plano distante. "Pelo menos cinco, seis anos (de carreira). Estou bem física e mentalmente, não penso na aposentadoria. Quero ganhar com o Palmeiras, nunca desisti disso. Nem mesmo após o problema com o Cuca", comentou.