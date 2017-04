Felipe Melo pede desculpas a uruguaios antes de encontro: 'Não vou dar tapa'

O volante Felipe Melo voltou a conceder entrevista coletiva nesta terça-feira, quase três meses depois de durante a sua apresentação pelo Palmeiras ter dado declarações fortes. Desta vez, porém, o jogador amenizou as polêmicas, em especial a maior delas, ao pedir desculpas por ter afirmado em janeiro que se precisasse, daria tapa na cara de adversários uruguaios.

O tom mais pacífico de Felipe Melo veio na véspera do encontro entre o Palmeiras e um time uruguaio, o Peñarol, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque. "Pedi desculpas agora, se pedi é porque me arrependo. Não existe tapa na cara de ninguém. Vamos jogar com o Peñarol, que tem uma tradição imensa na Libertadores. Tem de respeitar, mas não pode dar mole", afirmou. "Nunca dei tapa na cara de ninguém, não vou dar tapa na cara de uruguaio. Quis dizer que tem de entrar duro, se precisar", explicou.

O jogador afirmou que foi mal interpretado durante a entrevista coletiva em que foi apresentado, quando disse que se precisasse, daria tapa na cara de uruguaios. Felipe Melo explicou que a fala veio em outro contexto, no sentido de ser viril em campo caso necessite. O volante garantiu que jamais faria essa agressão de propósito, para evitar a expulsão e prejudicar o time.

Felipe Melo disse estar com mais autocontrole para falar. "As pessoas tropeçam na própria língua. É um momento bacana, mas as derrotas do Palmeiras vão chegar. Não somos máquinas. Mas o dia a dia está ensinando muito. Estou crescendo e pegando mais experiência. Isso me faz ter domínio próprio", afirmou o volante, que negou ter recebido provocações de adversários durante os jogos. "Já pediram bastante camisa para mim, isso sim. Eu troco camisa, dou camisa. Se pedir para assinar, eu assino e tudo", comentou.

Segundo o palmeirense, além dos adversários, torcedores de clubes rivais também têm demonstrado respeito por ele. "Sinto o carinho do torcedor na rua, de gente que não gosta do futebol também, que me parabeniza pela minha sinceridade, que às vezes até ultrapassa os limite. Teria que ser mais politicamente correto", afirmou.

O Palmeiras vai encerrar a preparação para enfrentar o Peñarol em treino fechado no Allianz Parque, na tarde desta terça-feira. Os ingressos para o jogo estão esgotados.

