Felipe Melo incentiva Deyverson: 'Sou a experiência viva de quem pode mudar'

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, disse nesta sexta-feira que se considera um exemplo para o colega Deyverson mudar o comportamento e dar menos trabalho para a diretoria do clube. Os dois têm em comum o passado na equipe marcado por expulsões, problemas disciplinares, broncas e multas, que no caso de Felipe, tiveram como resultado uma mudança de atitude que lhe deixou mais calmo.

A última expulsão de Felipe Melo pelo clube foi em agosto do ano passado, quando levou cartão vermelho com apenas três minutos de jogo pela Copa Libertadores. Multado com desconto no salário, o volante melhorou o comportamento e diz se sentir como um exemplo para o companheiro. "Por eu já ter passado por situações como a dele, procuro ajudar com experiência. Sou a experiência viva de quem pode mudar. Quando dói o bolso isso também é importante, como fez o Palmeiras", afirmou em entrevista coletiva.

Deyverson foi multado pelo clube em R$ 350 mil por ter cuspido no corintiano Richard no clássico. O atacante recebeu uma suspensão de seis partidas no Campeonato Paulista e por pouco não foi negociado com o futebol chinês. Ele decidiu recusar a proposta do Shenzhen FC por não querer deixar o Palmeiras por baixo e ainda foi inscrito pelo clube para a disputa da Copa Libertadores.

"Eu vejo um cara que quer mudar, é meio caminho andado. Ele é um jogador que agrega muito. Eu falei que ele seria útil, um cara que briga muito pelo alto e no chão. Muitas vezes, essa luta é excessiva. Sou muito fã do guerreiro que ele é. Ele está aberto a escutar aquilo que temos para ajudar. Ele vai melhorar, e eu tenho certeza disso", comentou Felipe Melo sobre o companheiro.