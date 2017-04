Felipe Melo diz que foi chamado de 'macaco' por uruguaio em vitória do Palmeiras

O volante Felipe Melo afirmou que foi chamado de "macaco" pelos jogadores do Peñarol na vitória por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela Libertadores. "O cara que fez o gol deles e entrou no segundo tempo ficou me chamando de macaco", acusou o palmeirense.

O jogador é Gaston Rodríguez, que substituiu Novick e anotou o segundo gol da equipe uruguaia. Felipe, no entanto, afirmou que não vai apresentar uma denúncia. "Não vou denunciar nada. Isso faz parte. Isso excede o futebol. Se fosse o antigo Felipe Melo, talvez eu denunciasse. Mas agora estou regenerado", disse.

O gol da vitória foi do lateral Fabiano, que já havia sido o autor do gol que garantiu o título brasileiro, contra a Chapecoense, no ano passado. "Tivemos chances de ampliar, mas a gente não desistiu. Em alguns jogos, não dá na técnica. Tem de ser na raça", disse o jogador.

O Palmeiras saiu atrás no placar, conseguiu a virada e levou o empate no segundo tempo. Quando o resultado parecia garantido, Fabiano marcou o gol do triunfo no apagar das luzes, aos 54 minutos.

