Felipe Anderson marca, Lazio vence o Torino e retoma quarto lugar

Com dois gols no finalzinho do jogo, um deles marcado por Felipe Anderson, a Lazio bateu o Torino por 3 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da 28.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, retomou o quarto lugar da competição, que estava provisoriamente com a Inter de Milão.

No domingo, a Inter fez 7 a 1 na Atalanta e chegou à quarta colocação, com 54 pontos. Mas a Lazio, com a vitória desta segunda-feira, recuperou a posição, com 56. Agora, aparece a quatro do Napoli, terceiro colocado - no Italiano, os três primeiros vão para a Liga dos Campeões, enquanto quarto e quinto colocados ficam com vaga na Liga Europa.

Jogando no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio saiu na frente aos 11 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da direita, a zaga do Torino até conseguiu tocar na bola, mas Immobile apareceu no segundo pau e, ganhando do zagueiro, marcou o primeiro gol.

Maxi López empatou aos 27, de cabeça, após falta batida por Iturbe. Na busca pela vitória, a Lazio fez o segundo aos 42, com Keita. O senegalês, que havia saído do banco de reservas, arriscou de fora da área e colocou no cantinho esquerdo do goleiro Hart, que pulou mas não alcançou.

Sem marcar gols desde janeiro, Felipe Anderson encerrou o jejum marcando o terceiro, já aos 45, depois de passe de Lulic em profundidade. Foi só o terceiro gol dele no torneio. O artilheiro do Italiano é Belotti, do Torino, que tem 22 gols mas passou em bancou nesta segunda-feira. O time dele é só o 10.º colocado e já nem sonha com as competições europeias.

Veja Também

Comentários