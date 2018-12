Felipe Anderson faz 2 gols e West Ham vira em cima do Southampton no Inglês

Com dois gols de Felipe Anderson, o West Ham derrotou o Southampton, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no jogo que abriu a 19ª rodada do Campeonato Inglês e ampliou a boa temporada do ex-jogador do Santos, que agora já marcou oito vezes na competição nacional.

O meia-atacante brasileiro fez belos gols, ambos no segundo tempo da partida realizada no St. Mary's Stadium e que teve uma etapa inicial fraca e sem muitas emoções. O primeiro gol de Felipe Anderson veio por intermédio de um rebote da zaga do West Ham, aos oito minutos do segundo tempo, que o jogador aproveitou ao acertar um chute firme de fora da área.

O segundo ocorreu seis minutos depois, após rápido contra-ataque. Felipe Anderson teve calma e tranquilidade para definir sem erro. O atleta brasileiro ainda teve fôlego para quase fazer o terceiro gol, aos 49.

O único gol do time da casa foi marcado por Nathan Redmond, aos cinco minutos da etapa final, em um lance tumultuado em que os jogadores do Southampton reclamaram de impedimento e toque de mão na bola, mas que acabou sendo validado pelo árbitro Craig Pawson.

Com a vitória, o West Ham alcançou os 27 pontos na nona colocação, enquanto o Southampton briga para fugir da zona de rebaixamento com apenas 15 pontos, em 16º lugar. Ambos, porém, podem ser ultrapassados por outros clubes no complemento da 19ª rodada. A liderança é do Liverpool, com 51 pontos.