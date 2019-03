Felipão mostra preocupação com queda de rendimento do Palmeiras nos últimos jogos

Luiz Felipe Scolari está preocupado com as últimas exibições do Palmeiras. Embora o time venha de uma sequência de 10 partidas sem perder, ele admite que houve uma queda no futebol da equipe e seu desafio é resolver o problema. Como? Ele ainda vai tentar descobrir.

No empate contra o Novorizontino por 1 a 1, no sábado, em Novo Horizonte (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve uma fraca atuação no primeiro tempo e só apresentou uma considerável melhora na etapa final. "Não sei se a nossa logística está errada, mas alguma coisa não foi bem nesses últimos jogos. Tenho que procurar alguma coisa, dentro do meu conhecimento, para que isso não aconteça", disse o treinador.

Felipão terá pouco tempo para pensar em como fazer o Palmeiras voltar a jogar bem, já que nesta terça-feira o time retorna aos gramados para o jogo de volta contra o Novorizontino. A equipe alviverde precisa apenas de uma vitória simples para se classificar no Estadual.

O time pode ter mudanças em relação ao que enfrentou a equipe de Novo Horizonte no sábado. O treinador revelou, sem dar detalhes, que Bruno Henrique deixou o jogo com dores e virou dúvida. "Não sei se o Bruno Henrique vai suportar o segundo jogo. Ele teve uma pequena lesão", contou.

Destaque da partida, Arthur Cabral pode ser a novidade do Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo, na vaga do colombiano Borja, e marcou um gol logo em sua estreia pelo clube. Felipão brincou sobre a possibilidade de escalar o jovem atacante, tão pedido pelos torcedores, já como titular nesta terça-feira. "Difícil responder. Não sei nem se vou estar vivo na terça-feira para dizer alguma coisa. Até lá, tudo pode acontecer", se esquivou.

Ainda sobre a polêmica do VAR (árbitro de vídeo), o treinador foi questionado sobre quem havia estreado melhor: Arthur ou o VAR. "Não sei. Eu gosto do Arthur. Sobre VAR, no dia em que eu parar de ser técnico vou dizer algumas coisas", avisou.