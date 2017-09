Feira de aviação traz salto duplo de paraquedas para Campo Grande

Campo Grande (MS) – Uma das maiores feiras de aviação do Brasil chega a Campo Grande em novembro com diversas opções de negócios, lazer e entretenimento. A Aerofair será realizada entre de 16 a 19 de setembro, no Aeroporto Santa Maria, com apoio do Governo do Estado. Na capital sul-mato-grossense, a feira espera receber aproximadamente 40 mil pessoas. Entre os principais atrativos estão os saltos duplos de paraquedas.

Para quem gosta de aventura e adrenalina, o paraquedismo oferecido durante os quatro dias da Aerofair é oportunidade única. A organização trará uma equipe especializada nos saltos para atender o público. Serão sete decolagens por dia de evento, para duas pessoas, totalizando 14 passageiros. Ou seja, 56 pessoas terão a chance de saltar de paraquedas e ver Campo Grande de outro ângulo.

As vendas para os saltos já foram iniciadas, e no site da feira é possível encontrar mais detalhes. Os instrutores que guiarão a atividade esportiva são da categoria Tandem Pilot, credenciados pela Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq) e altamente capacitados para garantir a segurança dos passageiros. Apenas pessoas acima de 16 anos podem participar.

Ainda de acordo com a organização da feira, quem adquirir o salto receberá um briefing com as orientações dos instrutores, ambientação, decolagem e salto a 10 mil pés de altitude. O passageiro também ganhará vídeo com os melhores momentos da aventura, desde a hora da chegada ao setor de saltos, entrada na aeronave, o salto, paraquedas chegando em solo e despedidas.

Mais lazer

A entrada da Aerofair é gratuita. Além da oportunidade do paraquedismo, o público poderá presenciar diversas atrações como apresentações aéreas, shows musicais ao fim dos dias de evento, espaço kids, espaço gourmet com food trucks, simulador aéreo, passeio de avião e helicóptero e visitação de aeronaves, entre outras novidades.

Economia

Pelo menos 250 pilotos, 150 aeronaves e 120 expositores devem participar da feira de aviação. Segundo o diretor-executivo da Aero Fair, Thiago Mol, profissionais de diversas regiões do Brasil (Norte, Sul e Sudeste) já confirmaram presença em palestras e rodadas de negócios.

Durante os dias da feira, a expectativa da organização é que R$ 22 milhões sejam movimentados. Por meio das atividades e exposições, a estimativa ainda é de gerar 400 empregos temporários.

Profissionais da aviação que queiram participar do encontro podem se inscrever no site. Além de Campo Grande, cidades de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo devem receber uma edição da feira nos próximos meses.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Aerofair

Veja Também

Comentários