Feijão supera argentino e pega Carreño Busta nas oitavas do Brasil Open

João Souza, o Feijão, conquistou nesta terça-feira a primeira vitória do País na chave de simples do Brasil Open, que está sendo realizado em São Paulo, no Clube Pinheiros, em quadras de saibro. Anteriormente, os tenistas brasileiros só haviam sido batidos nesse ATP 250, com reveses de Guilherme Clezar, Orlando Luz e Rogério Dutra Silva.

Feijão, porém, fez bonito nesta terça-feira no Brasil Open, torneio que lhe traz boas lembranças, pois em 2015 surpreendeu ao atingir as semifinais. Nesta terça, então, o número 131 do mundo bateu o argentino Horacio Zeballos, o 71º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 26 minutos.

Com o apoio da torcida, Feijão teve um bom início de jogo nesta terça, abrindo 2/0 no primeiro set, com uma quebra de serviço. E ele obteria mais uma para fechar a parcial em 6/2. O segundo set não teve quebras de saque, sendo que o brasileiro salvou o único break point da parcial. No tie-break, então, abriu 4/0 e venceu por 7/3, fechando um jogo em que disparou 12 aces, contra apenas um de Zeballos.

Nas oitavas de final, Feijão terá pela frente o espanhol Pablo Carreño Busta, 23º colocado no ranking e cabeça de chave número 1 do Brasil Open. O espanhol chega a São Paulo embalado pelo vice-campeonato do Rio Open, numa campanha em que passou por Feijão. Mas foi o brasileiro que se deu melhor quando eles se encontraram em 2015 na capital paulista.

FOGNINI VENCE DUELO ITALIANO - Em um duelo entre tenistas da Itália, Fabio Fognini, o número 42 do mundo, superou Marco Cecchinato, 185º colocado no ranking, por 6/4 e 7/6 (7/4). Seu próximo adversário em São Paulo também será um compatriota. Ele terá pela frente Alessandro Giannessi, que nesta terça-feira venceu o brasileiro Rogério Dutra Silva.

