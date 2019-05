Federer vence em volta ao saibro após 3 anos; brasileiros ganham nas duplas

Em sua volta a uma competição de saibro após três anos sem atuar neste tipo de superfície, Roger Federer precisou de apenas 52 minutos em quadra para confirmar favoritismo em sua estreia no Masters 1000 de Madri. Atual terceiro colocado do ranking mundial, o tenista suíço superou com facilidade o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, nesta terça-feira.

O recordista de títulos de Grand Slam não disputava uma partida no saibro desde maio de 2016, quando foi eliminado pelo austríaco Dominic Thiem nas oitavas de final do Masters de Roma. Depois daquele duelo, ele optou por ficar fora das temporadas realizadas nesta superfície em 2017 e 2018.

Com o triunfo desta terça-feira, em jogo válido já pela segunda rodada na capital espanhola, Federer avançou às oitavas de final e terá como próximo adversário o ganhador da partida entre o francês Gael Monfils e o húngaro Marton Fucsovics, programada para ser realizada nesta quarta.

De volta à temporada de saibro, o suíço também retornará ao Grand Slam de Roland Garros após quatro anos de sua última participação. Em 2015, ele foi eliminado do torneio francês pelo compatriota Stan Wawrinka nas quartas de final. Em 2016, o tenista não atuou no grande evento em Paris por causa de uma lesão nas costas.

Nesta terça, Federer obteve a sua 18ª vitória em 20 jogos contra Gasquet, atual 39º colocado da ATP. Dominante, o tenista da Basileia aproveitou as três chances que teve de quebrar o saque do francês e não cedeu nenhum break point ao rival em toda a partida. Assim, despachou o adversário de maneira rápida.

FERRER ADIA APOSENTADORIA - Disputando o seu último torneio como profissional neste Masters de Madri, David Ferrer sofreu, mas conseguiu adiar a sua aposentadoria ao bater Roberto Bautista Agut por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em confronto espanhol válido pela primeira rodada da competição.

Ex-top 10 que hoje ocupa a 144ª posição da ATP, o veterano de 37 anos assim se credenciou para ser o rival de estreia do alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de chave, que abrirá campanha direto na segunda rodada.

Outro tenista de destaque que estreou com vitória nesta terça foi o italiano Fabio Fognini. Décimo pré-classificado e campeão do Masters de Montecarlo nesta temporada de saibro, ele eliminou o britânico Kyle Edmund por 6/4 e 6/3.

Já o croata Marin Cilic confirmou a sua condição de nono cabeça de chave ao passar pelo alemão Jan-Lennard Struff, de virada, com 4/6, 6/3 e 6/4, para ir às oitavas de final. Os franceses Jeremy Chardy e Lucas Pouille, em partidas válidas ainda pela primeira rodada, também avançaram com triunfos nesta terça.

BRASILEIROS - O dia de disputas em Madri também marcou as estreias vitoriosas de tenistas brasileiros na chave de duplas da competição. Atuando ao lado de russo Daniil Medvedev, Marcelo Demoliner bateu o sérvio Dusan Lajovic e o holandês Matwe Middelkoop com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7). Já Bruno Soares, que forma com o britânico Jamie Murray a parceria que é a terceira favorita do torneio, passou pelo macedônio Radu Albot e o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/0 e 6/4.

Os próximos rivais de Demoliner e Medvedev poderiam ser os franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, cabeças de chave número 1, mas Mahut desistiu da competição por causa de um problema nas costas e isso abriu espaço para que o brasileiro e o russo enfrentem na segunda rodada a parceria do norte-americano Austin Krajicek com o neozelandês Artem Sitak.

Já os próximos adversários de Soares e Murray serão o argentino Juan Martín del Potro e o japonês Kei Nishikori, que na estreia passaram pelo italiano Fabio Fognini e o sueco Robert Lindstedt por 2 sets a 1.

Outro brasileiro garantido na segunda rodada de duplas em Madri é Marcelo Melo, que na última segunda-feira abriu campanha ao lado do polonês Lukasz Kubot derrotando o japonês Ben McLachlan e o alemão Jan-Lennard Struff, também por 2 sets a 1.