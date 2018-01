Federer vence e lidera Suíça na vitória sobre a Rússia na Copa Hopman

Roger Federer segue firme em seu início de preparação para a temporada 2018 - Foto: MassaNews

Roger Federer segue firme em seu início de preparação para a temporada 2018. Nesta terça-feira, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Hopman, o número 2 do mundo comandou o triunfo da Suíça sobre a Rússia ao derrotar Karen Khachanov, 45º do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8).

O triunfo da Suíça, então, foi sacramentado com a vitória de Belinda Bencic, 74ª do ranking da WTA, sobre Anastasia Pavlyuchenkova (15ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. Com o confronto já definido, os quatro tenistas voltaram à quadra para disputar o jogo de duplas mistas. E os suíços ganharam novamente, por 2 a 1, com parciais de 4/3 (5/1), 3/4 (5/3) e 4/1. Fecharam, assim, o duelo em 3 a 0.

Realizada em Perth, na Austrália, a Copa Hopman é um torneio por equipes mistas. Os oito países estão divididos em dois grupos e o melhor de cada avança à decisão. Sem nenhuma derrota nos dois duelos, a Suíça lidera o Grupo B.

Na estreia, com ainda mais tranquilidade, Federer havia superado o japonês Yuchi Sugita por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Este é o único torneio que Federer disputará antes de defender o título do Aberto da Austrália, que começará em 15 de janeiro.

Ainda nesta terça-feira, no outro confronto válido pelo Grupo B, a equipe norte-americana superou o Japão. E o triunfo por 2 a 1 foi curioso: nenhum dos três jogos foi concluído.

Naomi Osaka, por um lado, estava doente e não pôde encarar Coco Vandeweghe - a australiana Maddison Inglis ainda entrou em quadra para fazer uma exibição, vencida pela norte-americana por 7/5 e 6/2. Jack Sock, por outro, perdia para Yuichi Sugita por 7/6 (7/1) e 1/1 quando sentiu uma lesão e precisou abandonar.

Por fim, como o diretor da Copa Hopman, Paul Kilderry, declarou que Sock estaria apto para disputar a partida de duplas, o Japão perdeu o duelo decisivo por W.O. porque Osaka ainda não teria como entrar em quadra. Na exibição, com Inglis pelo lado japonês e Pat Cash pelo norte-americano, os asiáticos ganharam por 2 sets a 1.

Os Estados Unidos, assim, também chegaram ao segundo triunfo e estão em segundo pelos critérios de desempate. Agora, em 4 de janeiro, definem a liderança da chave - e a vaga na final - contra a equipe de Federer.