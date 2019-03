Federer sofre para bater moldavo e avança à 3ª rodada no Masters 1000 de Miami

Seis dias depois de disputar a final do Masters 1000 de Indian Wells - foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem -, o suíço Roger Federer teve que se superar em quadra em seu jogo de estreia no Masters 1000 de Miami, também nos Estados Unidos. O ex-número 1 do mundo e atual quinto colocado do ranking da ATP começou atrás no placar, mas buscou a virada diante do moldavo Radu Albot por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 8 minutos.

Federer já foi três vezes campeão em Miami - nos anos de 2005, 2006 e 2017 - e na edição passada foi surpreendido em sua estreia pelo australiano Thanasi Kokkinakis. Agora quer ir mais longe, na luta para voltar ao quarto lugar do ranking, e terá pela frente o sérvio Filip Krajinovic, 103.º colocado, que eliminou o seu compatriota Stan Wawrinka, ex-Top 3 e atual número 37, por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (7/5).

Dois nomes da nova geração do tênis masculino venceram seus jogos neste sábado. O grego Stefanos Tsitsipas, número 10 do mundo, confirmou o favoritismo contra o norte-americano Mackenzie McDonald por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Agora pegará o argentino Leonardo Mayer, que bateu o compatriota Guido Pella por 6/2 e 6/4.

O russo Andrey Rublev manteve o embalo de ter passado pelo qualifying e neste sábado eliminou um dos cabeças de chave, o croata Marin Cilic (11.º pré-classificado), com a vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Seu próximo rival será o canadense Denis Shapovalov, que ganhou de virada do britânico Daniel Evans por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/1 e 6/3.

OUTROS JOGOS - Em seu primeiro jogo desde o Aberto da Austrália - estava afastado por conta de uma lesão no cotovelo -, o sul-africano Kevin Anderson estreou com vitória. O número 7 do mundo precisou de mais de duas horas para superar o jovem espanhol Jaume Munar por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Na terceira rodada, o seu adversário será o português João Sousa, que derrotou o norte-americano Steve Johnson por 2 a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Mais um cabeça de chave eliminado neste sábado foi o russo Karen Kachanov. O número 12 do mundo perdeu para o australiano Jordan Thompson, 77.º do ranking, por 6/2 e 6/3, que agora enfrentará o búlagro Grigor Dimitrov, ex-Top 10 e atual 29.º colocado, que bateu o espanhol Feliciano López por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.