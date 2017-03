Federer salva 2 match points, bate Berdych e vai à semifinal do Masters de Miami

Roger Federer se viu muito próximo de ter uma invencibilidade de nove partidas quebrada nesta quinta-feira, mas ampliou a sua série de vitórias consecutivas para dez ao vencer Tomas Berdych por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (8/6), em um jogo no qual precisou salvar dois match points no tie-break decisivo para seguir vivo e avançar às semifinais do Masters 1000 de Miami.

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells na semana retrasada, o tenista suíço assim estendeu a sua boa fase na busca por mais um título na temporada - ele também já ganhou neste ano o Aberto da Austrália, Grand Slam realizado em Melbourne.

Com o triunfo no sufoco diante de Berdych, o atual sexto colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar nas semifinais do torneio norte-americano disputado em quadras duras o vencedor da partida entre o alemão Alexander Zverev e o australiano

Nick Kyrgios, também prevista para acontecer nesta quinta em Miami.

Para se garantir na luta por uma vaga na final, Federer começou arrasador contra Berdych, hoje o 14º tenista do mundo. Ele aproveitou duas de três oportunidades de quebrar o saque do checo no primeiro set e, ao confirmar todos os seus serviços, aplicou o 6/2 para fazer 1 set a 0.

Berdych, porém, não se abalou e passou a sacar com mais eficiência para reagir. Desta vez sem oferecer nenhuma chance de quebra ao suíço, ele ainda converteu um de dois break points para abrir vantagem e depois fechar a segunda parcial em 6/3, empatando o confronto.

Já no terceiro e decisivo set, Federer chegou a quebrar primeiro o serviço de Berdych, mas em seguida esteve irreconhecível com o serviço na mão, perdendo o mesmo sem pontuar após cometer uma dupla-falta e levar dois winners de devolução. Mais tarde, no 12º game, o suíço colocou pressão no rival e chegou a ter um match point, mas o checo salvou com o saque na mão e depois empatou em 6/6 para forçar o tie-break.

No desempate derradeiro, Berdcyh chegou a abrir 6/4 e teve duas bolas para fechar o jogo, mas Federer salvou um match point no saque do checo e depois empatou em 6/6 com o serviço na mão. E jogou a pressão para o outro lado ao fazer um ace que lhe deixou a um ponto da vitória. E o checo acabou sentindo o peso da responsabilidade ao cometer uma dupla-falta com o seu saque e entregar de bandeja o triunfo ao suíço.

Esse foi o 24º confronto entre Federer e Berdych, sendo que o suíço ampliou para 18 vitórias e seis derrotas a ampla vantagem que tem no retrospecto de duelos com o checo. Esse também foi o sétimo triunfo seguido do recordista de títulos de Grand Slam sobre o adversário, que neste ano já havia sido superado pelo rival na terceira rodada do Aberto da Austrália.

DUPLAS - Em jogo encerrado há pouco em Miami, também foram definidos os adversários do brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot na final de duplas do Masters de Miami. Serão os norte-americanos Nicholas Monroe e Jack Sock, que nas semifinais derrotaram os compatriotas Mike e Bob Bryan por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/3.

Horas mais cedo, Melo e Kubot se garantiram na decisão ao vencerem o norte-americano Brian Baker e o canadense Daniel Nestor por 6/4 e 6/3.

